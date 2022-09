Ballem Junts és una escola de ball situada a Vilafant. Per a moltes persones, el ball és una forma de vida i poder tenir aquesta experiència en un ambient còmode i familiar és molt important. Per això, per a Ballem Junts, el fet de crear un bon ambient a les classes és un element fonamental.

L’escola Ballem Junts està especialitzada en diferents estils de ball, com ara els de saló, en línia –per a les persones que no tenen parella però vulguin fer balls de saló–, salsa i batxata. A part de les classes generals també n’hi ha de particulars i per a nuvis. Josep Corominas, director de Ballem Junts, vol destacar que la matrícula sempre és gratuïta. Anima a qui vulgui «a provar-ho» i assegura que «se sentiran com a casa». A més, recorda que l’opció de provar alguna de les seves classes és oberta a tothom i de manera gratuïta. El director també explica que fan «grups reduïts i distribuïts per nivells. El fet que els grups siguin de poques persones serveix per poder atendre millor els alumnes». A més, Corominas també vol destacar les seves instal·lacions que defineix com «molt ben cuidades i elegants» i que considera que és l’escola més ben preparada en tema d’estructura a Girona.

Malgrat tot, això no és el que més destaca de Ballem Junts, sinó que és el fet que no només són una escola de ball, sinó que també són un club social. Fan activitats i sortides com anar al teatre, a sopars, balls, festes, entre altres. Això converteix l’escola en una família i és la clau per aconseguir un bon ambient a les aules. Abans de construir l’escola ja feien classes a diferents pobles de l’Empordà i hi ha molta gent que els ha anat seguint des de llavors. Fins i tot assegura que hi ha exalumnes que ja no participen en les classes, però que continuen anant a les festes i a les sortides.

La pandèmia per la Covid-19 va afectar la vida social de tothom però, segons Josep Corominas, la pandèmia no els va afectar tant, ja que explica que sempre intenten «estar cohesionats i durant la pandèmia la gent no va perdre el contacte i tampoc va decidir deixar les classes, sinó que van fer molt costat a l’escola». De totes maneres, assegura que estan molt contents que la situació hagi tornat a la normalitat i que puguin continuar ballant.

L’última qüestió que Coromines vol destacar és que aquest dijous, 15 de setembre, l’escola complirà 10 anys de la seva obertura. Estan «molt contents de poder-ho celebrar, donem les gràcies a tots els que els han seguit aquests anys». Per això faran una festa a la qual tothom qui vulgui està convidat a ballar amb ells i fer una copa de cava.