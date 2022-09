Robert Capa és un nom mític del fotoperiodisme de guerra, un nom que ha anat més enllà de les portades dels diaris i que ja forma part de la història. Per un museu, disposar d’una exposició seva, «amb imatges relativament poc conegudes», és tot un luxe i el director del Museu de l’Exili de la Jonquera, Enric Pujol, n’és ben conscient. «Exposar Capa és, per a nosaltres, una satisfacció, així com un esforç molt important», afirma, conscient, però, de la visibilitat que els aporta just l’any que celebren el quinzè aniversari. Tanta que la mateixa consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, no es va voler perdre la inauguració dissabte passat tot assegurant que amb aquesta exposició «recuperem una petita part de la nostra història i la realitat dels milers de refugiats republicans».

Robert Capa, pseudònim sota el qual s’amagava l’hongarès Erno Friedmann, va passar pels camps de concentració d’Argelers i Barcarès, així com Bram (Aude) i pel refugi de Montoliu, els dies 18 i 19 de març de 1939. Allí va captar la crua realitat del moment, les penúries, la tristesa i la desolació de la vida quotidiana dels derrotats. Va ser el seu darrer reportatge sobre la Guerra Civil Espanyola. Vint-i-quatre d’aquelles fotografies es publicaren al cap de pocs dies a la revista Picture Post. La resta de negatius d’aquell treball, uns tres-cents, van quedar dipositats en una maleta que va restar perduda fins al 2006. Aquest fons, conegut com la Maleta Mexicana, contenia 4.500 negatius sobre aquell conflicte bèl·lic, material dipositat avui en dia al Centre Internacional de Fotografia (ICP) i del qual se’n va fer una gran exposició el 2007. L’any passat, aquest centre, que vetlla pels drets de Capa, en col·laboració amb el Memorial del camp d’Argelers, va impulsar, fa un temps, una exposició a Argelers, comissariada pels historiadors i periodistes Michel Lefebvre i Gregory Tuban. Aprofitant la proximitat, i que «el fet fronterer és molt definitori», com diu Pujol, una selecció d’aquelles imatges, concretament cinquanta-quatre, més una sèrie de reproduccions d’altres negatius, s’exposen aquests dies, i fins al 4 de desembre, a la Jonquera. Durant la inauguració, on va ser present l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i els mateixos comissaris que van explicar detalls de les imatges, Lourdes Ciuró també va voler recordar la figura i el treball de Gerda Taro, fotògrafa i companya sentimental de Capa, amb qui va compartir pseudònim i qui també va cobrir la Guerra Civil Espanyola. Tot i això, aquestes imatges ara exposades al MUME són íntegrament d’ell, ja que Taro va morir, a causa de les ferides d’un accident, el 26 de juliol del 1937 justament durant el replegament de l’exèrcit republicà.