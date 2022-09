La Cate de Figueres presenta la nova temporada ampliant la programació familiar i consolidant els cicles de teatre, música i cinema

Com cada temporada, La Cate de Figueres fa un esforç per acostar la cultura a tothom. Aquests mesos de setembre a desembre continuaran els cicles habituals de teatre, titelles, cinema i, el ja consolidat, cicle musical 66 Butaques. També s'amplia la programació familiar amb un cicle de contes per als més menuts, "Els meus primers contes", que podran gaudir de les precioses històries preparades per artistes consolidades com Ada Cusidó i Olga Cercós. A més, aquest any, es passaran les sessions de titelles a la sala d’espectacles, ja que a les últimes representacions es van exhaurir les entrades a totes les sessions.

El teatre és un dels eixos de la programació de l’entitat. Com cada any, hi haurà quatre representacions del millor teatre amateur i professional de Catalunya. Des de la comèdia, el drama i passant el musical ,La Cate ha aconseguit construir una programació ben variada i destinada a tota mena de públics. Destaca un homenatge a l’artista Núria Feliu, amb un musical de la mà de la companyia The Feliuettes. Es donarà un nou impuls al Cineclub Figueres, amb el que La Cate se suma un any més a la Filmoxarxa per oferir pel·lícules de cinema europeu, en versió original i subtitulades al català. Com l’any passat, l’entitat també acollirà 19a Mostra de cinema espiritual de Catalunya. Per una altra banda, en col·laboració amb Rising Alternativa, es tornaran a oferir retransmissions d’òpera i dansa en directe, des de l’Òpera Nacional de París. Programació que complementarem amb altres projeccions de les millors representacions d’òpera dels últims anys. Pel que fa al cicle musical gratuït 66 Butaques: acció musical, el mes de desembre comença la 4a edició que comptarà amb els concerts de Lu rois, Selva Nua i Carla Serrat.