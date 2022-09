La novel·la juvenil Wolfgang, premi Carlemany 2016, va ser, per a Laia Aguilar, un punt d'inflexió, l'aventura que li va permetre fer el salt al camp de la literatura i centrar-s'hi abandonant el món del guió, les sèries i la televisió. A aquest llibre, però, confessa, li ho deu tot. Va ser, afegeix, l'escola on va aprendre a explicar històries com les que ara poblen els seus llibres.

Parlem a la plaça de l’església del veïnat de l’Estrada, a Agullana, un lloc carregat d’història que Laia Aguilar escruta amb plaer i un somriure obert als llavis. Ha vingut a parlar de la seva darrera criatura, Les altres mares (Columna) amb els lectors del cicle Punt de Lectura que, just aquest dia (26 d'agost), abaixa el teló d'aquesta edició.

La novel·la anterior, Pluja d’estels, premi Josep Pla 2020, per cert, connecta amb l’Empordà.

Al cent per cent, passa a Portlligat, la nit de les Perseids. Jo sempre m’he mogut molt per aquest entorn. Abans més a la zona de Portlligat, Llançà i ara més al Baix. En soc una enamorada.

Com Pluja d’estels, Les altres mares també és un llibre d’emocions, tres històries punyents.

Per damunt de tot, els meus llibres són personatges i sempre intento buscar aquest punt de tendresa i emotivitat quan escric. Més que l’argument en si, el que penso molt són els personatges protagonistes: com són, qui són, quines esquerdes tenen i, després, quin conflicte. Capbussant-me en ells és com que l’argument va sortint d’una manera més orgànica. No ho faig mai al revés. És sempre tot al voltant d’ells i elles. Això ho tenen en comú els dos llibres: els personatges són els importants, les seves emocions, els seus conflictes, allò que està palpitant dins seu.

Al viure amb tanta intensitat els personatges deu fer difícil abandonar-los un cop conclòs.

Sí, hi ha un dol, m’haig d’acomiadar i tampoc vull immediatament posar-me a escriure una altra cosa. Necessito que passi un temps perquè ha estat important aquest llibre. Tardo fins que trobo una altra història. Ara, per exemple, tinc diverses idees al cap, però cap m’acaba d’entusiasmar molt i prefereixo esperar-me el que calgui i que arribi.

A Les altres mares reflexiona sobre la maternitat invisible. Què va dur-la a interessar-s’hi?

Tenia una amiga molt propera que va viure el dol perinatal i jo també el vaig viure, sentir i patir de prop, un dol sobre el qual hi havia molt silenci. La gent no en vol parlar massa i, fins i tot, el volen tapar. Així vaig decidir fer una història sobre una dona, l’Emma, que perd una criatura als vuit mesos d’embaràs. D’entrada en volia fer tot un llibre, però va arribar un moment que necessitava oxigen i aleshores vaig decidir ampliar amb dues històries més de maternitat, completament diferents, creuar-les i que desemboquessin en una història comuna. Això em va donar aire perquè la història del perinatal va ser la més difícil d’escriure per la proximitat.

Una història dura, realment.

És un recorregut fins a arribar al plor. Aquesta dona que perd la criatura no pot gestionar aquestes emocions fins que acaba trobant la manera de ser ajudada. És un conflicte molt intern. Escrivint hi havia moments que em costava, que m’era dolorós.

També ho és la vida de la Natalka qui fa de ventre de lloguer per raons econòmiques.

Tenia ganes de posar-me a la seva pell, intentar imaginar-me com sentia aquest embaràs encara que ella no compartís genèticament res amb la criatura, però entenc que hi ha un vincle igual. Mentre el feia vaig llegir un article sobre famílies que havien contractat ventres subrogats i que, en haver-hi problemes mèdics amb els infants, es feien enrere. Volia entrar en aquest tema, què passa amb aquestes criatures que ningú vol.

La tercera història és la de la Jhanet, una adolescent criada per l’àvia a Bolívia mentre la mare ha d’emigrar a Europa.

Tots coneixem històries d’aquestes, però en ficció se n’ha parlat molt poc, és com si no interessessin massa. La renúncia a la teva criatura, deixant-la en el país d’origen per anar a l’altra punta del món per tenir cura dels fills d’altres o gent gran, també. Em vaig posar en el paper de la filla que es retroba amb una mare que quasi no coneix de res, que és una desconeguda per a ella. El llibre parla molt d’això, que els vincles importants no són els biològics sinó els de pell, els de tacte.

Un lligam que es fa amb el temps.

Sí, es tractava de parlar de com els vincles biològics no són els més importants. El que és important és el vincle de pell, de tacte, de ser-hi, una relació d’estar al costat. Aquesta filla té una mare, sí, però no ha estat al costat. Que també s’entèn perfectament perquè no ha estat, però la Jhanet ho sent així.

Són personatges que entren molt endins, personatges quotidians convertits en matèria literària.

M’agraden que siguin tres dones com molt normals i corrents que, en aquest sentit, no siguin gens heroïnes, que tampoc m’han agradat mai, que encarnin grans virtuts. Crec que darrera cadascuna d’elles hi ha una història monumental, com una catedral. Sé que algunes de les històries poden ser dures, però intento escriure-les des de l’emoció i la tendresa i sempre amb esperança. Aquesta idea de les segones oportunitats, de trobar un camí reparador, d’esperança vertebra molt el llibre, era un motor per a mi.

Emergeix aquella por de les paraules que no es diuen perquè no sabem ni com dir-les.

Les paraules que tenen a veure amb amor, estimació.

Per què a l’hora d’expressar-se va escollir l’escriptura?

Durant molt temps he estat guionista i he estat escrivint històries, però amb un altre format, l’audiovisual. Ja estava molt acostumada a parir idees i que aquestes es converteixin en una història. Va arribar un moment en que estava una mica cansada d’aquest món, on he après moltíssim i m’entusiasma, però volia explicar les meves pròpies històries. Sempre treballava en equip, moltes d’aquestes històries per sèries o pel·lícules eren per encàrrec, però jo tenia ganes de mirar una mica dins meu i preguntar-me “tu què vols escriure”. Així, vaig tenir la idea de Wolfang i vaig veure-hi una novel·la. Em vaig presentar al premi Carlemany i el vaig guanyar. És la novel·la que més alegries m’ha donat a la vida perquè porta catorze edicions, en faran una pel·lícula, tot ha sigut una alegria molt gran.

També té format audiollibre, una altra experiència.

Pluja d’estels també. Cert, és una altra experiència, un format interessant perquè si tens uns bons narradors pots entrar-hi molt bé. És molt intens. Pot ser un futur interessant.

Així Wolfang la va animar.

Sí, vaig voler seguir escrivint llibres, una mica em vaig trobar en aquest camí.

I poder-ne viure.

Sí, ho compagino amb classes d’escriptura a l’Ateneu Barcelonès i, entre una cosa i una altra, ja tinc el pla B de la meva vida.