Casa Segura. Casa Insegura. Així d’explícit és el títol amb el qual ha volgut batejar l’ONG Fabricants de Futur la seva nova exposició, una porta oberta, sincera i directa a través de la qual una quarantena d’artistes i infants de diferents llocs del món, també de casa nostra, reflexionen sobre la necessitat de les persones de viure i créixer en ambients estables i segurs, de tenir aliments per menjar i roba per vestir i protegir-se. En aquests temps convulsos, en que s’albiren molts canvis, on caldrà preparar-nos, en els propers anys, per l’increment del flux de migrants climàtics, aquesta exposició busca aprofundir-hi a través de l’art i generar empatia. La inauguració es fa aquest dijous a les 7 de la tarda a la seu dels Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres, associació que ha col·laborat activament.

Fa dos anys i mig, Fabricants de Futur va impulsar la mostra Cor despert a la galeria Ventós. Aleshores Amelia Burke va començar a establir vincles amb escoles del camp de refugiats de Moria, a Lesbos, on la gent vivia en condicions terribles i que es va incendiar el 2020. El nou camp ara s’està construint en una zona inhabitable, «un lloc on deixar-los i oblidar-se d’ells», diu Burke tot afegint que «en aquest temps he aconseguit enfortir les relacions i he rebut material molt bo, fet per infants, que ajuda a copsar millor com els nens viuen en els camps», les mancances i inseguretats que pateixen. També altres situacions vulnerables com la d’Amid, que viu a Afganistan i que, durant la inauguració, parlarà sobre la guerra i la pau via Skipe. «Des que fa un any els talibans van agafar el poder al país, Amid ha hagut d’esborrar la seva identitat real i començar de zero», comenta Burke qui creu que és necessari fer visibles aquestes situacions.

«Tots necessitem aquesta seguretat per créixer amb una identitat estable i la possibilitat de formar vincles amb els altres, cadenes de relacions de tolerància, amor i comprensió. Quan les cadenes es trenquen hi ha por, rebuig, racisme i agressió», reconeix Burke. Sobre la guerra i la pau i la necessitat de crear ponts d’empatia, entre altres temes, es parlarà en diferents tallers que s’impartiran a escoles fins al 28 de novembre, data límit per veure la mostra. En els tallers per a infants més petits, la proposta serà més manual i didàctica. Entre altres actes, també es farà una xerrada per explicar el funcionament i objectius de Fabricants de Futur; l’escriptor Ariel Halac oferirà un taller sobre resiliència i autogestió i el 24 de novembre actuarà l’Orquestra de l’Anicet de Figueres formada per infants de famílies migrants.

Amelia Burke agraeix vivament totes les col·laboracions rebudes per tirar endavant aquest projecte que «aglutina molta varietat d’experiències, hi ha moltes coses en comú i, tot i les diferències, som un equip horitzontal», afirma sincera. Entre els col·laboradors destaca les aportacions dels Amics del Castell i de Foto Express l’Escala.