La iniciativa «Beu-te el museu» és la nova campanya promocional que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona impulsa des dels clubs de màrqueting de Cultura i Identitat i la Ruta del Vi DO Empordà per promocionar de manera combinada l’oferta museística i l’enoturisme de la destinació de la Costa Brava entre el públic de proximitat durant la tardor.

El fil conductor de la iniciativa posa de manifest la interrelació dels espais museístics amb el món i sector vitivinícola local i dona com a resultat la creació d’una proposta turística inèdita, combinada i vivencial.

Per part del sector cultural, des de l'Alt Empordà, participen en les activitats l’Ecomuseu Farinera, el Museu de l’Empordà, el Museu d’Arqueologia de Catalunya d’Empúries i l’Alfolí de la Sal. Per part del sector vitivinícola, hi participen onze cellers de la DO Empordà: Mas Vida, Empordàlia, Perelada, Vinyes d’Olivardots, Espelt Viticultors, Pere Guardiola, Mas Llunes, La Vinyeta, Martín Faixó, Martí Fabra i Mas Geli, de Pals.

Cada activitat programada té una capacitat d’entre vint i trenta persones i un preu fix unitari de 20 euros. Ja estan a la venda 300 entrades que es poden adquirir a través de la plataforma costabrava.koobin.com.

«Beu-te el museu» fomenta la cooperació entre les entitats i agents culturals i els empresaris vitivinícoles de la zona que desenvolupen una vessant turística i que treballen per proposar noves experiències i activitats als seus clients i visitants potencials. La iniciativa s’organitza fora de la temporada turística, i després de la verema, per atraure visitants més enllà dels períodes de vacances i ponts, i alhora estimular el sector per generar dinamisme econòmic amb productes i serveis de qualitat.

Aquesta iniciativa se suma a altres campanyes promocionals (els festivals Vívid, Som Cultura i Som Benestar), que l’entitat organitza durant l’any per desestacionalitzar la temporada, impulsar la cooperació entre subsectors i estimular la creació de nous productes i serveis de qualitat per a les destinacions de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.