La bona música sempre té com a company de viatge proveïdors de materials i instruments que fan possible tot el procés d’aprenentatge i execució. És en aquest món on destaca, des de fa més de trenta-quatre anys, el Grup Vivaldi Rock i Clàssica, una empresa de llarga trajectòria professional amb seu i botiga oberta al públic a Figueres i Girona.

Són especialistes en la venda d'instruments musicals de tota mena i per a totes les edats. També tenen equips de so, d'il·luminació i accessoris diversos per a cada especialitat. Disposen d'una àmplia oferta en llibres i partitures de tots els estils musicals per als seus clients. En els establiments que tenen a Figueres, just a tocar la Rambla Nova i l'accés a la Ronda Sud, i Girona, al cèntric carrer Bonastruc de Porta, podreu trobar-hi un variat i extens assortiment en pianos, teclats, guitarres, violins, ukuleles, i un llarg etcètera més d'instruments. A més, ofereixen el servei de transport i afinament de pianos, entre altres. Les millors marques Grup Vivaldi Rock i Clàssica són distribuïdors oficials de les millors marques del sector, per això ofereixen uns preus molt competitius amb garantia de qualitat. Les marques més destacades amb les quals compten són: Fender, Roland, Jackson, Takamine, Yamaha, Lp, Gretsch, entre altres referències. L'establiment també posa al vostre abast un servei de reparació i manteniment d'instruments de tota classe, ja siguin de vent, de corda, elèctrics o de percussió. La botiga va obrir les portes l'any 1988, a Figueres. Al llarg d'aquest temps ha aconseguit fidelitzar els seus clients, gràcies al bon tracte que s'ofereix des de la botiga atesa amb personal professional del sector musical. El servei és proper, especialitzat i de qualitat. Per a qualsevol dubte o per a obtenir més informació, podeu visitar la botiga del carrer Nou o consultar el web del Grup Vivaldi Rock i Clàssica www.grupvivaldi.com. També podeu enviar qualsevol consulta que tingueu al correu electrònic info@grupvivaldi.com.

carrer Nou, 186, Figueres i carrer Bonastruc de Porta, 29, Girona Telèfons: 972 670 946 (Figueres) i 972 223 140 (Girona)

972 670 946 (Figueres) i 972 223 140 (Girona) Web: www.grupvivaldi.com