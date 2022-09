L'Acústica fa vibrar Figueres amb una nova edició de multituds al carrer

La Rambla de Figueres ha estat l’escenari que ha acollit els dos últims concerts de la dinovena edició de l’Acústica. Mariona Escoda va actuar davant d’un públic molt jove acompanyada de les ballarines Aina Casanovas i Yaiza Espigares tot cantant «Crazy in Love». La guanyadora del concurs Eufòria de TV3 va combinar temes del programa i del seu EP «Tal com havia de ser», publicat ara fa un any. A més, la seva actuació va comptar amb dues sorpreses: la participació de Miki Núñez per a cantar «Llums de mitjanit», i de l’eufòric Edu Esteve, amb qui va entonar «La gent que estimo» d’Oques Grasses.

Tot seguit ha arribat un dels moments més mítics de l'Acústica: el concert de l'orquestra Di-Versiones. Tancar les diferents edicions del festival amb la música i l'alegria d'aquest grup ja és tota una tradició. Mentre eren a l'escenari la Colla Castellera de Figueres ha aixecat uns quants pilars entre el públic. I Albert Fort, cantant del conjunt de Calonge, no ha deixat a ningú indiferent amb el seu show que ha portat fins al mig de la Rambla. Amb la cançó «The Final Countdown» s'ha tancat l'edició del retorn de l'Acústica a la plena normalitat, i això vol dir recuperar les elevades xifres d'assistència i les riuades de gent amunt i avall entre els diferents escenaris. Des de l'organització del festival asseguren que «s'han recuperat els nivells de públic prepandèmics» i calculen que aquesta edició haurà vorejat els 100.000 assistents, un nombre molt similar al 2019. La capital de l'Alt Empordà s'ha convertit durant uns dies en l'epicentre musical del país amb concerts de grups emergents i consolidats. El grup Clima va donar el tret de sortida a l'Acústica a la plaça Catalunya en què van presentar el disc «T'he trobat a faltar». A més, la primera nit la van tancar els Doctor Prats, que hi actuaven per tercera vegada fent sonar temes com «Seguirem ballant» o «Caminem lluny». Les nits de divendres i dissabte van ser les més multitudinàries de totes, amb concerts repartits pels tres escenaris situats al centre de Figueres. La Fúmiga, Onniria, Clara Peya, Xiula o la Figueres Urbana van aplegar centenars de persones, però sense cap mena de dubte els concerts de la Rambla van «Petar-ho» com diu la cançó dels Oques Grasses, una de les bandes que va actuar-hi. Els Catarres, Sopa de Cabra i Joan Dausà també hi van portar la seva música omplint aquest passeig figuerenc. Aquest fet ha provocat que des de Promo Arts Music, la promotora organitzadora de l'Acústica, es consideri que ha estat «una de les edicions més emocionants i inoblidables de la història».