Feia anys que Arnau Vilarrasa volia tirar endavant un projecte coreogràfic col·lectiu, però, tot i intentar-ho amb entusiasme, cap s’acabava concretant fins ara quan estrena Estrelles, una obra de creació pròpia inspirada en la mitologia de les constel·lacions, que esdevé la carta de presentació de la companyia Element. Sota l’aixopluc de la Funcional Teatre i la complicitat absoluta de Clàudia Cobos, que n’és l’ajudant de direcció i coproductora, la proposta, que combina a parts iguals teatre i coreografia, es podrà degustar els dies 9, 10 i 11 de setembre, a l’escenari del Teatre Municipal El Jardí de Figueres, obrint així la nova temporada d’arts escèniques a la ciutat.

A pocs dies de l’estrena, després de deixar enrere la por dels projectes anteriorment fallits, els nervis comencen a aflorar. "Encara no m’ho crec", admet Vilarrasa per a qui Estrelles és una aposta molt personal on ha bolcat altes dosis de creativitat i molta passió. La peça s’inspira en els mites creats pels antics grecs a l’entorn de l’univers i els cossos celestes que el poblen, criatures fantàstiques, aventures heroiques o transformacions divines, un tema que apassiona a Vilarrasa i que sempre havia tingut ganes d’aprofundir en format escènic. "A Estrelles, la part coreogràfica mostra la mitologia dels signes mentre que la teatral oxigena l’espectacle i et posa en context sense explicar més enllà per deixar més imaginari a l’espectador", descriu el seu creador i director. Ell també és un dels intèrprets -"ballarins que fem dansa interpretativa", puntualitza- junt amb Sergi Brugués, Clàudia Cobos, Èlia Cobos, Èric Domene, Anna Fusté, Nil Prats i Sònia Téllez. Els acompanya l’actriu Carme Guifre.

Estrelles és una proposta "immersiva" i molt intimista on el públic -un centenar d’espectadors a cada sessió- esdevindrà còmplice des del minut zero. Així, aquest serà conduït des de l’entrada del teatre, transformat en una mena de museu, fins a dalt de l’escenari, un espai esdevingut planetari on una jove experta els conduirà pel món de l’astronomia i un mar d’astres. L’espai escènic totalment negre, ideat per Empar Rodon i Juli Sanjuan, els embolcallarà. De com vestir als intèrprets s’ha encarregat Raquel Lozano estretament amb Alba Amieva i el mateix director. L’aposta dels tres pel blanc ha estat unívoca i, fins i tot, pren un caire simbòlic i poètic.

Arnau Vilarrasa porta més d’una dècada ballant i fent classes. També desenvolupant la seva vessant teatral a Mossegades. Com a director i coreògraf ara comença a desplegar les ales i madurar. "Tant la dansa com el teatre han estat la meva passió i sempre ho he fet d’una manera molt disciplinada, ha estat com una prioritat per mi", comenta. Amb La Funcional ja havia participat fent la coreografia de Finestres i, enguany, La Gavina. La seva voluntat és que Element es converteixi en una plataforma per donar sortida a muntatges de dansa i oferir la possibilitat a intèrprets amateurs interessats a apropar-se a aquesta disciplina de forma gratuïta. "Volia que aquesta frustració que jo he tingut com a creador no la tinguin altres", assegura.