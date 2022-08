El Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera (Mume) inaugura aquest divendres a les 12 del migdia La motxilla ucraïnesa de l’artista visual Marcel Dalmau Brunet (Les Planes d’Hostoles, 1961). Partint d’una instal·lació artística feta prenent com a base imatges de motxilles utilitzades per refugiats ucraïnesos de fa pocs mesos, Dalmau proposa una reflexió sobre el que els refugiats escullen o es poden emportar a l’exili. La peça es pot veure fins al 3 de desembre.

Marcel Dalmau és un artista d’extrema sensibilitat que sempre ha estat molt crític amb el poder, alhora que reflexiu i compromès amb la lluita per la justícia social i la llibertat de Catalunya. Dalmau és autor d’una obra àmplia i diversa i ha exposat a diferents espais. També va participar com a dissenyador en l’exposició sobre l’Assamblea Democràtica d’Artistes de Girona (1976-1978) on es repassava la trajectòria d’un col·lectiu que es va convertir en una de les principals formacions socioculturals antifranquistes.