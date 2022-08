L’univers enigmàtic de Joan Massanet s’exhibeix en una exposició a l’Alfolí de l'Escala

Quan contemplem una obra d’art que ens colpeix, sovint pensem què ha conduït al seu creador fins aquell moment, quin ha estat el bagatge vivencial que l’ha fet expressar-se en aquells termes. Aquest camí ixò de desconstrucció és el que ha seguit la historiadora de l’art Mariona Seguranyes amb l’obra i la persona del pintor escalenc Joan Massanet, qui fou també alcalde del 1959 al 1966. Un viatge intens a la recerca dels orígens i referents que ara conclou amb una impressionant exposició, titulada L’alquimista d’avantguarda en el mar d’Empúries, que s’inaugura aquest dimecres, a les 7 de la tarda, a l’Alfolí de la Sal i es podrà veure fins al 8 de gener. L’acte, on es preveu l’assistència de familiars de Massanet, culminarà amb la presentació, en breu, d’un llibre-catàleg en el qual la comissària bolca el minuciós estudi que ha fet sobre aquest creador d’avantguarda, enigmàtic i sorprenent.

Una quarantena d’originals, alguns inèdits, procedents d’una quinzena de col·leccions particulars, ocupen tota la planta baixa i una sala del primer pis de l’Alfolí. Totes les peces, cadascuna comentada amb profusió de detalls a la cartel·la corresponent, i les que també s’inclouran en el llibre-catàleg, permeten resseguir l’evolució creativa, al llarg de les diferents etapes, de Massanet -des del surrealisme, l’expressionisme fins a la pintura matèrica dels darrers anys- i les seves connexions i amistat amb Dalí, qui el visitava sovint a l’Escala, Miró, Àngel Planells i altres creadors. «Mostrem l’obra contextualitzant-la per entendre els seus referents, amb qui es relaciona, d’on treu tota aquesta estètica avantguardista», diu Seguranyes qui ha hagut de superar diversos reptes, entre ells, que l’artista mai datés les seves obres.

Joan Massanet arriba a l’Escala des de l’Armentera, on és nat, amb la seva mare i la dida. Tenia tan sols deu dies. La mort prematura de la mare fa que el criï la tia Francesca Juli Ximenis, casada amb Jaume Forn, poeta i apotecari de l’Escala qui, a la rebotiga, muntava tertúlies de caire polític, primer, literàries i musicals després, on hi anaven republicans federalistes com Abdó Terrades i, més tard, Víctor Català o l’avi Xaxu. Durant la infantesa, Massanet escolta històries ancestrals del mar que li narra l’àvia Atal·la Ximenis, d’ascendència italiana, i que són, segons la comissària, un pòsit que després bolcarà a la seva obra, talment com farà amb el paisatge escalenc i la seva gent.

Joan Massanet estudia farmàcia però també conrea el seu esperit inquiet: és un àvid lector dels Cahiers d’Art i de Minotaure que li permeten «conèixer tot l’art d’avantguarda europeu» i a artistes, l’estil dels quals l’influenciarà com Henry Matisse. «Massanet és un autor totalment autodidacta, que es fa a sí mateix», el descriu Seguranyes. Malgrat ser un creador molt gelós de la seva intimitat creativa -poca gent entra al seu taller- Seguranyes explica que freqüentava les exposicions de Josep Dalmau, el gran galerista dels artistes avantguardistes, amb qui deuria tenir relació directe al ser Massanet soci fundador de l’Agrupació d’Artistes Independents.

A la mostra, a banda de les pintures, també s’aplega una part de la seva producció escultòrica, els seus tòtems, creats amb material trobat i que li serveixen per treballar la mitologia i els símbols, inspirant-se en les antigues civilitzacions d’Oceania i Àfrica però connectant-les amb les de l’Empordà. Seguranyes destaca la gran importància d’aquesta mostra -Massanet només va fer dues exposicions individuals- i se sent feliç de poder exhibir una postal original que Dalí va enviar a Massanet el 1931 -es presenta emmarcada i sota vitrina- i que demostra la relació entre ambdós, i dues cartes, en facsímil, de l’escalenc al crític d’art de La Vanguardia, Sebastià Gasch.