L’Escala estrena papereria quiosc amb vocació d’activisme en el món cultural

Que el llegir no ens faci perdre l’escriure i que les noves tecnologies no es converteixin en l’arbre que tapa el bosc de la cultura i els seus valors. Això és el que va plantejar Marc Teixidor quan va decidir obrir, mesos enrere, una papereria amb quiosc a la plaça de les Escoles de l’Escala. Sota el paraigua de la marca Alfil.Be i amb perfil empresarial propi, l’establiment és obert des d’abans de l’estiu i amb poc temps ja ha aconseguit fidelitzar un primer grup de clientela que amb el temps «esperem que creixi amb les propostes que anirem afegint per a fer activisme cultural en qualsevol moment de l’any».

Sense voler anar a contracorrent, però si reivindicant el paper com a eina de transmissió d’idees, reflexió, informació i cultura, la nova proposta reuneix en un mateix espai la venda de premsa, revistes, llibres, objectes de regal, jocs de taula i un ampli assortit de material de papereria, oficina i escola.

Marc Teixidor ha agafat el relleu al quiosc que hi havia hagut fins fa poc temps a l’avinguda Ave Maria. Ofereix tota la premsa del dia, tant nacional com internacional, els setmanaris comarcals i les revistes de les diferents especialitats, fent-se càrrec del lliurament diari de subscripcions, de dilluns a diumenge.

Autors de proximitat

Pel que fa als llibres, la seva especialitat són les obres de temàtica i d’autors de proximitat. «Oferim llibres que parlen de l’Escala, d’autors escalencs. Volem posar en valor especialment el capital intel·lectual i creatiu contemporani que és impressionant. I, també, la d’autors empordanesos i gironins que tracten altres temàtiques. Tenim la voluntat d’organitzar presentacions, disposem d’un bon espai per a fer-ho. Serà una de les nostres aportacions a la vida cultural escalenca», explica abans de ressaltar que «també ens hem especialitzat en la literatura infantil i juvenil que aporta valors per a la mainada i els joves. Proposem títols i autors que ajuden la mainada a créixer amb coneixements adequats a la seva edat, apostant també pels autors més propers sempre que és possible».

La voluntat localista queda reflectida amb molts detalls, com ara les postals que la botiga comercialitza i que són totes de temàtica escalenca amb els pescadors com a grans protagonistes.

La papereria està ubicada en un espai molt cèntric, a l’entrada del nucli antic de l’Escala i a tocar de diversos establiments docents. Per a la comunitat educativa posa a la seva disposició tot el material escolar necessari, llibres de text inclosos, per a iniciar el nou curs 2022-2023, tot preparat segons cada cicle i per a cada etapa.

Sala de lloguer

La part del local dedicada a les activitats culturals disposa d’una sala per a reunions amb taula de treball que es pot llogar a hores per a activitats professionals, docents, socials o educatives. «Estem preparats per a ser un punt d’acollida d’activitats en qualsevol moment del dia», destaca Marc Teixidor. Entre elles també hi haurà la possibilitat d’acollir exposicions d’art o de fotografia, d’accés lliure per al públic.

Alfil.Be Papereria & Hobby té una àmplia oferta de productes a preus de mercat molt competitius. A més de l’estoc exposat a la botiga, ofereix la possibilitat d’encarregar tota mena de material escolar, d’oficina i literari que arribarà a l’Escala en poques hores. Una de les parts positives de les noves tecnologies que l’establiment aprofita per a donar servei als seus clients.

En l’apartat d’entreteniment i lleure, la botiga disposa de jocs de taula variats i altres materials relacionats amb aquest sector.