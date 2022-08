La flautista i percussionista corporal Neus Plana i la guitarrista Maria Camahort integren Naisa Duo, un duet molt especial nascut el 2017 fruit de l’amor que compartien ambdues intèrprets per la música de cambra i la improvisació. La pausa obligada per la pandèmia els va servir, confessen, "per aturar tots els plans i atrevir-nos a provar coses noves". Així va sorgir el projecte Proximitat emocional que van bastir amb la pintora Ana Beltrán el 2020. Aquell viatge introspectiu i tota l’energia aconseguida l’han mantingut i, a dia d’avui, la bolquen en els concerts que ofereixen. El proper, justament, aquest dimarts, a les 9 del vespre, quan actuen per primer cop a la Basílica de Castelló d’Empúries, dins el Mediterranean Guitar Festival.

L’objectiu principal de Naisa Duo ha estat sempre "anar més enllà de la partitura, agafar el ritme com a fil conductor i peces que ens motiven, més enllà de l’estil, per dur-les cap a la nostra manera de veure la música". A la Basílica de Castelló desplegaran tot aquests ventalls d’interessos. Així tenen previst interpretar algunes folies de compositors francesos del segle XVII i, per primer cop, danses hongareses de Béla Bartók, "un repertori que ens fa il·lusió presentar i que ens permet utilitzar músiques a escales com orientals, amb moltes accentuacions a nivell rítmic, amb les que ens sentim molt identificades". Ho estan, també especialment, amb la peça Embrace, creada per la mateixa Maria Camahort fa uns anys i dedicada a Neus Plana i Carles Marigó. No faltaran, a modus de conversa, el solo per a guitarra Alba Nova i la buleria de Paco de Lucía Almoraima a flauta travessera. "Intentem diferents maneres de mostrar-nos perquè el públic estigui molt dins el concert", diu Plana. Sens dubte ho aconsegueixen, sobretot amb el que li reserven per cloure la vetllada, dues peces brillants i elèctriques: la turca Uskudara i Las panaderas, una cançó tradicional que interpretaven les dones de Castella i Lleó mentre feien el pa. Ambdues permeten una fusió corprenedora entre elles, els tres instruments protagonistes –la guitarra, la flauta travessera i la percussió corporal– i l’auditori, una atmosfera de total complicitat.