El FITAG ha posat punt final a la vint-i-dosena edició aquest dissabte a la nit amb un balanç global de 9.200 espectadors i el 75 % d’ocupació. Són dades molt positives, sobretot en comparació amb les del 2021 –hi havia restriccions d’aforament a causa de la covid-19–, quan només en van poder gaudir unes 5.300 persones. Per tant, l’augment d’espectadors ha estat del 74 %. El Festival ha tingut lloc durant cinc dies (del 23 al 27 d’agost) en diferents espais de Girona i també a Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres, i els espectacles programats a la Sala La Planeta, el Centre Cultural La Mercè i el Pati de les Magnòlies, a la seu de la Generalitat a Girona, han fregat el ple.

«Un dels reptes d’aquesta edició era el públic, i el públic ha respost. Totes les platees feien molt de goig i s’ha recuperat el nivell d’ocupació previ a la pandèmia», conclou el director artístic del Festival, Martí Peraferrer, que recalca els 510 espectadors de les sis representacions de FITAG als Municipis. I hi afegeix: «Les inclemències meteorològiques ens van condicionar alguns espectacles a l’aire lliure, però vam poder reubicar les funcions perquè cap companyia marxés sense actuar. En aquest sentit, agraïm la bona predisposició de La Mercè i La Planeta».

El FITAG s’ha consolidat com un referent del teatre amateur a escala nacional i internacional. Un dels seus valors principals és que ajuda a visualitzar el teatre no professional de les comarques gironines i, alhora, serveix d’aparador per a nous talents. A més, fomenta la convivència i promou l’intercanvi cultural, atenent al fet que les companyies que hi participen provenen de diferents països. Justament, l’eslògan d’aquesta edició és en aquesta línia: «El teatre de la gent», en al·lusió al fet que les persones són les protagonistes del Festival, ja sigui actuant des de l’escenari o bé participant en les funcions com a públic.

Aquest any han participat en el FITAG vint-i-nou grups de teatre amateur de Catalunya, les illes Balears, el País Basc, Aragó, Astúries, Castella - la Manxa, Galícia, Navarra, Colòmbia, l’Argentina, el Perú, Ucraïna, Mèxic, Portugal i Suïssa. A més de Blanes, les companyies de les comarques gironines que hi han actuat són de Sant Gregori, Figueres, Sant Pere Pescador, Arbúcies, Salt, Maçanet de la Selva, Lloret de Mar, Cassà de la Selva i Llançà.

Un cabaret que reivindica el respecte i la igualtat entre gèneres i opcions sexuals, alhora que denuncia la violència i la discriminació, va donar dimarts passat el tret de sortida al FITAG 2022 al Teatre Municipal de Girona. Va ser Garrí al forn amb compota de reineta, una producció en format de cabaret del grup El Mirall de Blanes.

«Els inputs que hem rebut dels espectadors són que el nivell de qualitat d’aquest FITAG 2022 ha estat molt alt. Les companyies estan fent esforços per adaptar-se als nous temps, aplicar nous formats i nous temes a debatre en els escenaris per sorprendre i atraure el públic. I enguany, a més d’això, també s’ha generat molta harmonia entre elles, amb un alt nivell de complicitat i teixint-s’hi ponts d’amistat», ha recalcat Martí Peraferrer.

Més de la meitat dels espectacles, gratuïts

Dels trenta-sis espectacles programats, vint-i-un han estat gratuïts i catorze han tingut un preu de 5 euros (amb entrada reduïda per als socis de l’Associació Girona de Teatre - El Galliner i del GEiEG, i per a les persones més grans de 65 anys). I l’entrada d’un dels espectacles, a càrrec d’un grup de teatre d’Ucraïna, va consistir en un donatiu solidari per a la cultura ucraïnesa.

La Diputació organitza el FITAG amb el suport de la Casa de Cultura, l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Aquesta és l’última edició que Martí Peraferrer dirigeix el Festival, després d’haver-hi estat divuit anys al capdavant: «Ha estat un privilegi viure una experiència tan màgica tots aquests anys. Estic agraït per haver confiat en mi i el meu equip». La Diputació de Girona agraeix a Martí Peraferrer i al seu equip la dedicació, l’esforç i la professionalitat durant tot aquest temps.