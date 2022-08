El 27 d'agost del 2022 ha mort als 58 anys l'escriptor figuerenc Vicenç Pagès Jordà, una figura molt estimada i un exemple de gran nom que transcendeix més enllà de la seva ciutat. Els missatges de dol, en homenatge a la seva memòria, s'han succeït des del moment en què s'ha conegut el decés. Hem fet un recull d'algunes de les moltíssimes dedicatòries que les persones que el van conèixer o el van llegir han deixat escrites a Twitter:

El periodista Frances Cruanyes ha escrit: «'No blanquejarem la cendra', va escriure Vicenç Pagès Jordà en el seu darrer tuit (@WhistPlayers). Em corprèn i m'emociona el gran nombre de laments i reconeixements que li adrecen des d'arreu del país, sobretot de l'àmbit acadèmic, docent, editor, lector..., també institucional...En canvi, em sobta el silenci de la majoria dels membres del consistori figuerenc, la seva ciutat i a la que va dedicar una de les millors obres, "Els jugadors de Whist", amb virtuts i mancances d'una comunitat rica d'idees q de mica en mica se'n desprèn [...]».

Sebastià Roig, escriptor: «Ens despertem sense @WhistPlayers i Figueres encara ens recorda més Lilliput. Tristos».

Àngels Vila Safont, filòloga: «Vicenç Pagès Jordà se'n va massa aviat i amb un munt de coses per dir i escriure encara. Se'l trobarà a faltar a les nostres lletres!».

Núria Esponellà, escriptora: «Fa pocs mesos vam compartir conversa amb les lectores i lectors de La Tallada d'Empordà. Perdem un gran escriptor, amb un esperit crític extraordinari. Un company apreciat. El meu condol a la família, amics i lectors de @WhistPlayers».

Gerard Furest, escriptor: «Fins i tot l'última piulada -'No blanquejarem la cendra'- és brillant, de geni. Espero que a Figueres et dediquin una plaça tan gran com et mereixes».

Lourdes Godoy, professora de llengua catalana: «Avui m’ha colpit la notícia de la mort de @WhistPlayers. Ens coneixíem des de sempre i vam anar junts a l’institut. Després he seguit tota la seva trajectòria. És, sens dubte, un dels escriptors més importants de Figueres. El meu condol a la família. Ens queda la seva obra».

Jordi Casals, professor i escriptor: «"Si m'esteu escoltant és que formeu part de la ressistència". Guanyar el Premi Nacional de Cultura i citar Terminator. Bon viatge, Mestre».

Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres: «Ens ha deixat el gran Vicenç Pagès i Jordà, escriptor i crític literari en català. També fou pregoner de la Fira del Llibre Vell de Figueres. Sempre reivindicant la cultura i la llengua catalanes així com l'esperit empordanès. El meu condol a la família i amics. DEP».

Alfons Martínez Puig, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres: «El meu condol a la família pel traspàs de @WhistPlayers, trista notícia per Figueres, la literatura catalana i el món de la cultura».

Joan Armangué, exalcalde de Figueres: «Una gran tristesa per una mort massa prematura. La cultura i la literatura catalana està de dol. Figueres perd el seu referent literari contemporani, l'autor que va novel·lar la ciutat i el pregoner de les Fires que diagnosticà el mal de la figueresa. Que la terra et sigui lleu!».

Mariàngela Vilallonga, catedràtica emèrita de la Universitat de Girona: «I que aviat se l’han emportat els deus. Vicenç Pagès. Una molt bona obra feta que el sobreviurà. Em sap un greu molt gros la seva mort. El meu condol a la família i als amics. Us acompanyo en el sentiment».

Anna Teixidor Colomer, periodista: «No hi ha paraules per descriure la tristesa, la impotència de veure que en Vicenç Pagès Jordà, –el millor jugador de whist, l’escriptor brillant–, ens ha deixat. Tot l’ànim a la Camil·la i a la Berta, a la família i als amics. El trobarem a faltar tant.. Vicenç Pagès Jordà».

Joan-Lluís Lluís, escriptor: «En Vicenç Pagès ha mort, i és una putada. No sabria dir res més @WhistPlayers».

J. Daniel Bezsonoff, escriptor: «S'acaba de morir en Vicenç Pagès, gran escriptor català. Era un dels meus millors amics. Li dec molt».

Andros d'Exoche, doctor en Filologia Catalana: «No puc deixar d'expressar la meva pena i admiració per Vicenç Pagès, @WhistPlayers, ens ha deixat, l'havia conegut i tractat a Torroella, bona gent, bon escriptor. Que la terra et sigui breu Vicenç».

Ramon Iglesias, periodista: «Vicenç Pagès i Miquel Pairolí parlant del que van voler. Amb en Màxim ens vam dedicar a escoltar i a riure. Havia d'aparèixer transcrita en un segon llibre d'aquell programa que es va dir Entrevista a dos, que mai es va fer. En record de @WhistPlayers».

Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Figueres: «MAI NO T’OBLIDAREM - Des de Figueres Cultura lamentem la mort del brillant escriptor figuerenc Vicenç Pagès Jordà. Mostrem tot el suport a la nostra companya del Servei de Cultura, Camil·la Massot i a tota la seva família».

Màrius Serra, escriptor: «Vicenç Pagès Jordà / Gens sol, i tots de dol / Sempre dret, sempre discret / El mètode científic per al cos, / la literatura per a l'ànima / i l'afecte dels qui ens estimen / És tot».

Manel Rodríguez Plana, regidor de Junts de l'Ajuntament de Figueres i comerciant: «Una gran pèrdua per Figueres i la literatura catalana. Un escriptor que enllaçava amb els grans genis figuerencs: Dalí, Deulofeu i Fages de Climent. Descansa en pau Vicenç Pagès Jordà».

Joan Josep Isern, escriptor: «Mal dia, el 27 d'agost... A part de la mort de Vicenç Pagès, tretze anys abans va ser també la data del traspàs d'Isidor Cònsul, amic estimat, crític literari i editor».

Fundació Josep Pla: «Lamentem profundament la mort de l’escriptor Vicenç Pagès Jordà. Vam poder gaudir de la seva capacitat crítica i lectora en un curs recent de l'Aula de Lletres de la Fundació Pla, que malauradament no va poder completar».

Càtedra Josep Pla: «Des de la Càtedra Josep Pla lamentem molt la mort de l'escriptor i crític Vicenç Pagès Jordà. Estem totalment colpits. El buit que ens deixa és gegant».

Ajuntament de Figueres: «Des de L’Ajuntament de Figueres lamentem la mort de l’escriptor figuerenc Vicenç Pagès Jordà. Un dels nostres referents contemporanis. Tot el suport a la nostra companya, Camil·la Massot i a tota la seva família».

Roger Casero Gumbau: «La família Casero i la del Premi Casero també plorem la mort d'en Vicenç Pagès Jordà».

Sebastià Perelló, professor, escriptor i poeta mallorquí: «Perec deia que qualsevol retrat se situa en la confluència entre el somni i la realitat. En la literatura catalana, a ell, aquesta confluència, el fa encara més probable. Vicenç Pagès Jordà: un contemporani capital».

Jaume Aulet professor de literatura catalana a la UAB: «Després d’un ràpid ascens / a la porta del cel era. / –Vens massa d’hora, Vicenç–, / diu amb tristesa Sant Pere. / ------ / Ha respost Pagès Jordà: / –Tot ha estat massa imprevist. / Si ho voleu, per esperar, / juguem una mica al whist».

Enric Ansesa, artista: «La trista mort de Vicenç Pagès Jordà escriptor i critic empordanès de 58 anys. epd».

Pol Martínez, periodista: «Lamentar la mort de Vicenç Pagès. Una figura important de la llengua catalana en els darrers anys i un professor espectacular amb un sentit de l’humor especial. Cada classe seva era un regal».

Manel Villar, docent, periodista i músic: «Llegiu "Els jugadors de Whist". Extraòrdinària, original, corprenedora. Gràcies, Vicenç, per tant!».

Ernest Folch, editor i periodista: «Adéu, Vicenç, amic i escriptor admirat des de temps immemorials, que vas viure pels llibres, els dels altres i els teus. Et dec portar a bon port la teva última i gran "Kennedyana". DEP».

Roser Giner: «Adéu Vicenç Pagès Jordà. És el que faré com he fet amb "Brideshead Revisited" d’Evelyn Waugh. Després d’haver revisitat Brideshead he llegit el llibre i he anat descobrint que vé dels directors de la serie i què vé de l’escriptor. Revisitarem tot el que ens has deixat @WhistPlayers».

Hèctor López Bofill, jurista i escriptor: «Profundament consternat per la pèrdua de Vicenç Pagès. La seva audàcia va obrir molts camins per a les lletres catalanes. Descansi en pau».

Edgar Illas, escriptor: «Te'n recordes, Joan Todó, que vam llegir El món d'Horaci de Vicenç Pagès a una classe de l'Enric Sullà, potser el 1996? El llibre acabava de sortir. Vam quedar meravellats. Quina passada, en Sullà, que ens fes llegir escriptors contemporanis, i que bo que era i que és en Pagès».

Guillem Terribas Roca, llibreter: «Ens ha deixat físicament VICENÇ PAGÈS. Ploro la seva absència».

Joaquim Carbó, escriptor: «Amb la mort de Vicenç Pagès Jordà tots plegats perdem un gran escriptor. Fa més de trenta anys vaig tenir el plaer d’entrar en contacte amb la seva prosa quan, com a jurat, vam premiar una de les seves primeres narracions, Cercle d’infinites combinacions. Adéu, amic!».

Oriol Domènech Martí, periodista: «Vicenç Pagès Jordà. El meu primer professor de Seminari. El professor que més m'ha marcat en tota l'etapa universitària. Tot un mestre. Sempre em quedarà el record de la presentació d'Exorcismes. Descansa en pau».

Antoni Isarch, professor de filologia catalana a la UB: «Molta tristesa per la mort de Vicenç Pagès Jordà, @WhistPlayers. Un narrador que dignifica tota una literatura i un apassionat defensor de l'ensenyament literari de qualitat. Cap dubte que la seva obra quedarà com un dels testimoniatges més lúcids del nostre temps».

Xavier Ferrer, doctor per la UB: «Trist per la mort de Vicenç Pagès @WhistPlayers, gran persona, excel.lent escriptor i bon amic. Queden en el record les trobades sempre interessants i profitoses. Et trobarem a faltar i la Cultura del país també. Descansa en pau amic. Ànims a la família!».

Sandra Balagué, periodista: «Recordo Un tramvia anomenat text i pensar wow. DEP, Vicenç Pagès i Jordà».

La Bookman Llibreria: «Consternats per la mort d'un gran autor i millor persona, Vicenç Pagès Jordà. El nostre condol i escalf a tota la família i amics. DEP».

Jaume Risquete Sánchez, periodista: «'Dies de frontera', de Vicenç Pagès és una de les millors novel·les que he llegit en molts anys. I en català segur que és de les millors d'aquest segle XXI. Li vaig demanar a la sala de professors de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna que me'l signés com a regal per a un amic, Francesc Cebrià».

Pere Casellas, vicealcalde de Figueres: «Ens ha deixat Vicenç Pagès, una persona amb totes les lletres, intel·ligent, treballador i amb molt talent. Et trobarem a faltar, DEP».

Ajuntament de Torroella de Montgrí: «Lamentem la mort del nostre convilatà Vicenç Pagès Jordà (Figueres 1963 - Torroella de Montgrí 2022) i expressem el nostre condol a família, amistats i món literari català. Pagès era escriptor i professor. Premi Sant Jordi 2013 i Premi Nacional de Cultura 2014. DEP».

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya: «Estic consternat per la mort d'en Vicenç Pagès. No me'n sé avenir. Tants d'anys de seguir-lo, d'aprendre amb ell o de tenir-lo a prop, fent d'escriptor i de mestre d'escriptors i lectors... Quina pèrdua! La meva abraçada a la família I als amics. Descansi en pau».

Andrea Daza Tapia, doctora en periodisme: «Conèixer en Vicenç Pagès ha estat de les grans coses que m'ha passat en la vida. De les millors».

Francesc Canosa, periodista, guionista i escriptor: «Aquesta unanimitat, sinceritat, claretat sobre en Vicenç Pagès: una vida que ha influït en moltes vides. No tothom ho pot dir».

Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat: «Lamentem la mort de Vicenç Pagès Jordà, crític i escriptor reconegut i molt estimat dins i fora del sector cultural, tant per la seva faceta de creador com de professor. Trobarem a faltar la seva afabilitat i el seu talent. Una forta abraçada a tota la família i amics».

Roger Costa-Pau, poeta: «A Vicenç Pagès, amic paraula-flama: "Hi ha un verd de porpra sobre la crinera del llamp / oceans ignots adesiara / potser un ribatge... / Hi ha l’arbre i la fruita que respires / sempre mudeses / una endurança / l’esguard que retorna: / aquesta ingràvida clivella d’anar-te’n"».

Xavier Graset, periodista: «La mort de Vicenç Pagès @WhistPlayers (amb qui vaig compartir estudis de periodisme), em neguiteja. Ens deixa amb una gran obra, reconeguda amb premis, i amb novetat a punt. DEP».

Joan Tharrats, guionista: «Trobaré a faltar les converses a la sala de profes, Vicenç Pagès. Bon viatge i a veure si allà a dalt es pot escriure».

Biel Mesquida, escriptor: «Quan mor un escriptor com Vicenç Pagès, bo, literalment i en tots els sentits, el rellegesc tot d’una! Quin dolor!».

Xavier Antich, doctor en filosofia: «Colpit per la mort als 58 anys de l'escriptor Vicenç Pagès, Premi Nacional de Cultura, Premi Sant Jordi de novel·la i Premi Mercè Rodoreda, entre d'altres. Un escriptor de gran talent i referent literari, rigorós i arriscat, autor d’una obra superba que no oblidarem mai».

Jordi Mitjà, artista: «No me’n sé avenir, descansa en pau Vicenç Pagès».

Andreu Gomila, periodista i poeta: «Lúcid, ambiciós, brillant, gran conversador, divertit. Gran prosista. Un autor que creia que des d’aquí es podia fer una literatura exigent i que, almenys a mi, em va fer-hi creure. DEP Vicenç Pagès Jordà».

Carles Duarte, escriptor i poeta: «Desolat. Un grandíssim escriptor i un dels intel.lectuals més notables del nostre país. Aclaparat per una tristesa immensa».

Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya: «Consternada per la mort de Vicenç Pagès Jordà. El 2014, en ocasió del Premi Nacional de Cultura del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, va fer un discurs que va cloure dient: "Si esteu escoltant això, sou la resistència". Ho serem per tu, estimat Vicenç! DEP @WhistPlayers».