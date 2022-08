Una cabana amb una porta inclinada, inspirada en una aquarel·la de Salvador Dalí

El compte d’Instagram de Patrimoni Cultural del Govern de la Generalitat acostuma a descobrir racons de Catalunya que destaquen per la seva singularitat o pel seu interès patrimonial. Una de les darreres descobertes que ha visibilitzat es caracteritza per ser d’inspiració daliniana. Passejant pel camí de Platja de Castell a Cala Estreta, a Palamós, es troba una curiosa cabana amb una entrada poc convencional. La barraca té una particularitat que la fa original: la porta inclinada que singularitza aquesta construcció de pedra està inspirada en una aquarel·la dibuixada per Salvador Dalí l’any 1948.

És una cabana que té una història ben interessant. Coneguda com la Barraca d’en Dalí, la construcció és un petit estudi que va crear Alberto Puig Palau, un amic de l’artista surrealista figuerenc. Per tenir-lo a prop, li va regalar aquesta cabana aïllada dins les seves terres. Segons recull Patrimoni Cultural en la informació d’Instagram, tot i que hi va anar en diverses ocasions, no és probable que la fes servir com a taller.