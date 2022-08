El Col·lectiu de Pintors de Portbou celebra 30 anys tot recordant el passat

Per avançar, diuen que cal recordar, i és amb aquesta filosofia que el Col·lectiu de Pintors de Portbou ha commemorat enguany el 30è aniversari, tot rememorant les èpoques del passat i els seus inicis, per tal de poder agafar embranzida per al futur. El cert és que enguany el col·lectiu celebra el seu trenta-unè aniversari, ja que l’associació va néixer l’any 1991, però no ha estat fins ara que s’ha pogut commemorar; la pandèmia no havia permès fer-ho abans.

Tal com expliquen responsables de l’entitat, «una efemèride com aquesta s’havia de celebrar de totes totes». I, com no, s’havia de festejar de la millor manera possible: amb tots els portbouencs i portbouenques. Per aquest motiu, s’han promogut dues activitats, dos actes que són un clàssic, ja que se celebren des dels inicis del grup, però que enguany han estat impregnats d’un aire emotiu, nostàlgic.

Per celebrar l'aniversari s'han organitzat dues activitats

D’una banda, el passat 14 d’agost es va fer la popular Mostra de Pintors de Portbou, que, des del 1991, ocupa la Rambla, sota l’ombra dels immensos plataners d’aquest emblemàtic passeig. Com sempre, la proposta va recollir un bon grapat d’obres d’una trentena de pintors que van mostrar expressions artístiques de disciplines que van des de l’aquarel·la al gravat, passant per l’oli i l’acrílic. El clàssic esdeveniment va tenir molt bona acollida, i va agrupar, com sempre, visitants vinguts d’arreu de la comarca i també de la Catalunya Nord. «Això ha estat un impuls per aquests trenta anys», confessa Gemma Romero Goday, membre de la junta del Col·lectiu, i una de les components més veteranes.

Una altra acció ideada per commemorar aquestes tres dècades de passió per la pintura ha estat la mostra que durant la Festa Major de Sant Jaume es va exposar a la sala Walter Benjamin de Portbou, del 22 al 31 de juliol, prop de quaranta obres d’artistes de tots els temps, tot fent un especial i sentit homenatge a alguns pintors ja difunts, com són Eugenio Ábalos, Miquel Comas Novell, Jaume Costa, José Farrera, Isidre Gubert, Inma H. Peyrona, Joaquim Novés, Elvira Pacreu, Maria Pérez, Tomas Rodriguez Miralpeix, Josep Sol i Magdalena Solsona. «Fou un homenatge molt emotiu, i que va recordar el passat del Col·lectiu», apunta Margarida Serra, que també és membre de la junta de l’entitat. «Va ser molt bonic, ja que és en aquests moments quan ets conscient del pas del temps, de totes les persones que han format part del Col·lectiu i del que ha significat pel poble de Portbou», subratlla Gemma Romero Goday.

«En el futur, volem donar a conèixer el Col·lectiu i Portbou arreu»

Ara, amb 30 anys a la motxilla, la vida del Col·lectiu de Pintors de Portbou continua i, a més, agafa força. «Hi ha ganes de tirar endavant», confessa Margarida Serra, que apunta que s’ha renovat la junta per reactivar, encara més, l’activitat del conjunt, que actualment està conformat per una trentena d’artistes.

Un dels projectes que s’està gestant és l’organització d’exposicions a diverses poblacions properes a Portbou, com Llançà o Cervera

Un dels projectes que s’està gestant és l’organització d’exposicions a diverses poblacions properes a Portbou, com Llançà o Cervera, «per així donar a conèixer el Col·lectiu i també divulgar Portbou arreu», diu Margarida Serra, i és que, de fet, en molt poques ocasions els pintors portbouencs han fet exposicions fora del municipi. «Havíem exposat a Cervera i al Castell de Sant Ferran de Figueres, però esporàdicament», anota Gemma Romero Goday.

Tres dècades pintant el poble de Portbou, «una terra d’artistes»

Portbou ha estat i és «terra d’artistes». Un indret que ha vist néixer i créixer pintors de renom com Ángeles Santos Torroella o Lluís Stroecker. I és que aquesta vila marinera empordanesa està impregnada d’un ambient creatiu que la fa especial. És per aquest motiu, que a principis dels anys 90, en un ambient de regust bohemi, un total de vint-i-quatre pintors portbouencs decideixen crear una associació sense precedents: el Col·lectiu de Pintors de Portbou, una entitat que ha portat cua, i que va néixer amb un objectiu que encara perdura. «La voluntat era poder mostrar la tasca de cadascun, i ensenyar com els artistes veiem el nostre poble a través de la pintura», explica Gemma Romero Goday, qui forma part del Col·lectiu des de l’any de fundació, el 1991, i qui durant força anys en fou la directora. Actualment, és membre de la junta.

I és així com, entre pinzellada i pinzellada, arriba la primera gran fita de les moltes que el Col·lectiu ha anat teixint al llarg dels anys. Es tracta de la primera Mostra de Pintors de Portbou, celebrada el 15 d’agost de 1991. Allà, cada artista va mostrar les seves darreres obres, la majoria de regust portbouenc. «Hem pintat molts espais emblemàtics del municipi: les platges, la Rambla, l’Estació. La idea era representar la vida artística en el poble», esmenta Romero Goday, que recorda també la gran acollida d’aquell nou acte, que va ser tot un èxit. «La Mostra sempre s’espera amb il·lusió, i el poble sempre ens ha ajudat», subratlla.

«La voluntat era poder mostrar la tasca de cadascú i ensenyar com els pintors veiem el poble de Portbou»

I després d’aquell especial punt de partida, l’activitat va agafar embranzida. Durant molts anys es van organitzar actes ben diversos i que van tenir molt bona rebuda. Un d’ells va ser la Fira de Dibuix i Pintura, que durant molt de temps va omplir la Rambla portbouenca d’un bon nombre d’artistes vinguts d’arreu. «Va ser un moment brillant, havia tingut molt èxit. Venia gent d’arreu a visitar-la», rememora Gemma Romero Goday. Malauradament, però, el temps ha fet perdre aquesta activitat. «L’hem intentat recuperar, però és difícil ara», admet Romero Goday.

En aquest sentit, una altra de les activitats que durant molts anys es va celebrar foren les classes d’iniciació a la pintura pels joves del poble, però el pas dels anys també les han fet perdre. Tot i això, «volem tornar a recuperar-les i engrescar al jovent del poble», explica Romero Goday.

«A pocs municipis hi ha tants pintors i tanta unió, i ens sentim orgullosos d’això»

I és que tres dècades d’història deixen molts moments significatius a la memòria. Records que posen en solfa la importància que una entitat pot tenir per a un municipi. I en el cas del Col·lectiu de Pintors de Portbou, els instants que quedaran immortalitzats, són diversos, com per exemple aquell concurs de pintura ràpida que «va ser tot un èxit».

Ara bé, uns records que especialment perduraran en la memòria són tots aquells homenatges que durant molts anys s’han impulsat des del Col·lectiu. Tal com explica Gemma Romero Goday, «l’any 1995 es va fer un homenatge a la pintora portbouenca Ángeles Santos Torroella, que va cedir un quadre al municipi», com també ho van fer tots aquells artistes «coneguts» que foren els protagonistes de la Mostra de Pintors que se celebra a la Rambla per la Mare de Déu d’Agost. «Ara ja no es fa, però durant un temps aquesta mostra anava dedicada a un pintor i se li feia un homenatge. Ho vam gaudir molt», rememora Romero Goday. Tanmateix, amb el pas del temps aquest homenatge s’ha perdut, ja que «l’últim que vam fer va ser a Josep Maria Martínez Lozano, ara fa prop de quinze anys. Però ens agradaria tornar a recuperar la proposta», admet Romero Goday.

I de fet, gràcies a totes aquestes activitats, actualment Portbou disposa d’un patrimoni artístic ric, però que no es mostra al públic. «Totes les obres que cedien es donaven a l’Ajuntament i ells feien la conservació, perquè no tenim un lloc on guardar-les», confessa Romero Goday, que reclama també que «voldríem tenir un espai on poder exposar tots els quadres i que la gent els pugui veure».

En aquesta línia, encara hi ha un altre moment destacat a la història del Col·lectiu de Pintors portbouencs. Una fita que va barrejar literatura i pintura portbouenca. Es tracta de l’exposició en homenatge als 30 anys de l’obra La Casa Gran, el primer llibre de l’escriptora Maria Mercè Roca. La mostra es va celebrar pels volts del darrer Nadal a la sala Walter Benjamin, quan «un total de 18 artistes vam pintar, al nostre estil, un retrat de la Casa Gran, de l’època... mostrant la visió que cadascú tenia de la novel·la», explica Gemma Romero Goday. I així, d’aquesta manera, es torna a les beceroles: el Col·lectiu de Pintors, com sempre, va posar color a Portbou.

I és que una de les virtuts del Col·lectiu de Pintors de Portbou, ha estat que «ha fet poble», i ha enriquit el teixit cultural i artístic del municipi de forma incessant. De fet, cal tenir en compte que, si mirem enrere, en aquestes tres dècades, per l’entitat han passat més de cinquanta artistes, tant professionals com amateurs, el que ha fet que sempre hi hagi hagut un intercanvi d’experiències i un enriquiment mutu. «Hi ha una barreja especial, genuïna, i que agrupa molta afició», admet Gemma Romero Godoy, que detalla també que, tot i que hagin passat trenta anys des d’aquell 1991 «on tot estava per fer», encara hi ha passió, i ganes de tirar endavant projectes engrescadors. En aquest sentit, una de les propostes que contemplen fer algun dia és fer una obra conjunta. «Antigament, els cartells de la Mostra els fèiem entre tots. Tothom feia una pinzellada. Però una obra conjunta no l’hem fet mai, i crec que seria una bona idea», afirma.

I d’aquesta manera, el Col·lectiu ja té a punt els pinzells per continuar pintant, com a mínim, trenta anys més d’història. La història d’un conjunt d’artistes tan especial, un col·lectiu on tots els portbouencs són benvinguts. Un grup que aposta per difondre l’art i la cultura i, a més, amb germanor. «A pocs municipis hi ha tants pintors i tanta unió, i d’això ens sentim molt orgullosos», conclou, somrient, Gemma Romero Goday.