Les Barrakes d'aquest any seran de l'1 al 3 de setembre. A la primera jornada, hi haurà els grups El Pony Pisador i Sixtus. A la segona, just després del tradicional correbirra, hi haurà Koers i Bandidos Perversions. Es tancaran les actuacions, el 3 de setembre, amb Campikipugui i Despit.

El regidor de Joventut, Marc Frigola, ha destacat que aquest any s'ha apostat especialment "per grups molt festius i de versions, que segur que animaran molt als assistents". Frigola també ha remarcat l'objectiu d'intentar evitar i actuar de forma ràpida i coordinada davant qualsevol cas d'agressió. Aquest estiu, a diverses festes majors s'han donat casos de punxades a dones. A les Barrakes hi haurà un Punt Lila des del que es coordinarà tant la informació com l'actuació necessària. En aquest sentit, s'ha reforçat el protocol d'actuació per a una actuació coordinada amb la Policia Local, Protecció Civil i els serveis sanitaris i de seguretat que hi haurà al recinte de Barrakes.