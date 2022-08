Tot i que encara queden bastants dies per Nadal, Els Pastorets de Figueres ja comencen a escalfar les calderes per a celebrar el seu centenari. A través de dos vídeos penjats a les seves xarxes socials han fet una crida a totes aquelles persones que els hi agrada el teatre perquè participin en aquesta gran obra que es representa cada any durant les festes nadalenques a la capital de l'Alt Empordà.

Totes dues publicacions venen precedides pel mateix text dient: «T’agrada el teatre? Anima’t i vine a actuar amb nosaltres!». Ara bé, els vídeos mostren els dos extrems oposats d'aquesta representació teatral, ja que, per una banda «l'infern busca reforços per l'exèrcit de Llucifer», mentre que per l'altra ho fa el cel cercant també reforços per a «l'exèrcit de Sant Miquel». D'aquesta manera comencen a preparar-se per a la gran celebració dels 100 anys d'història del Primer Nadal dels Pastors de mossèn Rossend Fortunet. Totes aquelles persones que vulguin participar poden posar-se en contacte amb l'Associació Els Pastorets de Figueres enviant un missatge privat a través de Twitter, Instagram i Facebook. T’agrada el teatre? Anima’t i vine a actuar amb nosaltres! 😈



