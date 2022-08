Aquest migdia, l’alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor de Cultura, Èric Ibáñez, han presentat al Teatre Municipal la programació que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Roses ofereix durant la temporada setembre-desembre als equipaments del Teatre Municipal, Ca l’Anita i Biblioteca Jaume Vicens Vives i que engloben una cinquantena d’activitats de diferents formats, destinades a totes les franges de públic.

En l’apartat teatral, el regidor de Cultura de l’Ajuntament, Èric Ibáñez Martín, ha remarcat que "per a aquesta temporada que avui presentem, hem volgut seguir la línia de portar teatre que tracti temes rellevants, que expliqui coses i, a més, fer-ho portant alguns dels actors de més prestigi del nostre país, com poden ser Laia Marull, Pep Munné, Albert Pérez o Àurea Márquez. I això sense oblidar-nos de les comèdies, amb "Ni rastre de qui vam ser" i "Master Xof ", del gran Joan Pera, que segur que ens faran passar unes molt bones estones. I vull fer un esment especial per a l'obra que dona el tret de sortida a la temporada, "Feísima..." de La Calòrica, una de les companyies teatrals catalanes de més èxit actualment i que ja vam poder gaudir al teatre de Roses amb l'espectacle "Fairfly"

L’inici de temporada, anirà doncs a càrrec de La Calórica, que després dels rotunds èxits de propostes com 'Fairfly', ‘Els Ocells’ o ‘De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda’, torna al Municipal de Roses amb ‘Feísima enfermedad y muy triste muerte de la Reina Isabel I’, nova versió de la que va ser, deu anys enrere, la primera obra representada per la companyia i que, en clau de tragicomèdia, parla sobre la fam de poder i la ridícula brevetat de la vida.

Pep Munné agafarà el relleu l’1 d’octubre amb el muntatge ‘Speer’, una comèdia amarga d’intriga política sobre la història recent d’Europa, basada en la figura d’Albert Speer, el ministre de Hitler destinat a succeir-lo al capdavant del III Reich. ‘El pes d’un cos’, amb Laia Marull, (15 d’octubre), reflexiona sobre el sentit de mantenir amb vida el cos d’algú que ha perdut totes les facultats que el fan humà, a través de la història d’una filla que ha de tenir cura del seu pare després de patir un ictus.

L’humor està garantit en la programació d’aquesta temporada amb l’esbojarrada proposta 'Master Xof' (5 de novembre), on Joan Pera, amo i cap de cuina de La Perdiueta Eixerida, sense ajuda de ningú, decideix preparar un particular i divertit menú degustació per demostrar que encara està en forma. El tàndem format Fel Faixedas i Carles Xuriguera, exmembres de Teatre de Guerrilla, pujaran a l’escenari del TMR el 19 de novembre per recuperar la seva essència, el seu clown i la seva peculiar manera de fer, amb ‘Ni rastre de qui vam ser’.

El 3 de desembre Àurea Márquez, Albert Pérez i Francesc Cuéllar/Carles Roig, oferiran l’espectacle ‘M’hauríeu de pagar’, tres monòlegs sobre la soledat que el passat mes de març es van fer amb els Premis a la Crítica d’Arts Ecèniques en les categories de millor text, petit format i actriu.

Les tradicionals representacions d’Els Pastorets del Grup de Teatre de Roses, tornaran a endinsar a petits i grans en la màgia del Nadal, mentre que, la proposta de teatre familiar que ofereix cada temporada l’entitat Optimist, ha programat per aquest trimestre les obres 'Camí a l’escola' (octubre), 'A la fresca' (novembre) i 'Una dent sota el coixí' (desembre).

En l’apartat musical, Miquel Abras presentarà el 29 d’octubre el seu darrer treball 'La felicitat també plora', mentre que el concert benèfic que anualment ofereix l’associació Roses Contra el Càncer, celebrarà enguany la seva dinovena edició amb una gala lírica amb els tres tenors Albert Deprius, Josep Fadó i Beñat Egiarte interpretant fragments d’òperes, sarsueles i cançons napolitanes.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, ha agraït "la feina ingent que es fa cada nova temporada des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, tant en la programació d’espectacles i actes atenent la diversitat de públics i necessitats, com en la coordinació amb les activitats dutes a terme per les nombroses entitats de què gaudeix Roses, la suma de les quals dona com a resultat una oferta cultural rica i de qualitat".

Cinema al Teatre amb Cicle Gaudí i Festival Bai De Fest

Escape Room: La Pel·lícula, de Joel Joan; Toscana, de Pau Durà; i Alcarràs, de Carla Simón, són els títols que oferirà el Cicle Gaudí els mesos de setembre, octubre i novembre. El cicle, impulsat per l’Acadèmia del Cinema Català, apropa al públic pel·lícules de producció catalana d’estrena molt recent. Per la seva banda, entre el 10 i el 13 de novembre, el Festival de cinema Bai De Fest tornarà a oferir curtmetratges d’arreu del món centrats en els gèneres del terror, fantàstic i de l’humor.

Ca l’Anita programa dues exposicions, els cicles Xerrades de la Càtedra d’Arqueologia i Fem Memòria i tallers per a tots els públics

Un altre equipament cultural rosinc que presenta avui la seva nova programació és Ca l’Anita. En l’apartat expositiu, oferirà del 16 de setembre al 13 de novembre la mostra d’escultures 'Distòpia', de l’artista Núria Pallisera, mentre que 'Cicatrices del Alma', d’Emma Alcalà, prendrà el relleu del 25 de novembre al 22 de gener.

El mes d’octubre tornarà una nova edició de Fem Memòria, cicle de xerrades engegat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament l’any 2019 per donar a conèixer la història recent de la població i la seva influència en la configuració de la Roses actual. El Cicle de xerrades d’arqueologia de la càtedra UdG, arriba aquesta tardor a la seva sisena edició, oferint conferències sobre el primer monacat a Catalunya, la Torre Gironella i el Quarter dels Alemanys i, tancant el cicle, el monestir benedictí de Sant Esteve de Banyoles.

Les activitats de l’associació de suport a la lactància i a la criança Marones; els tallers sobre astrologia, reflexoteràpia podal i felicitat de l’associació Llunàtics, i els tallers de lettering, contes i tapissos de nadal per al públic familiar, completen la programació de Ca l’Anita de la temporada.

- La Biblioteca Municipal continua el foment de la lectura entre petits i grans

L’oferta cultural dirigida a la literatura i al foment de la lectura continuarà a ple rendiment a la Biblioteca Jaume Vicens Vives. D’una banda, amb propostes per al públic infantil com les sessions de l’activitat Petits contes i els clubs de lectura Petits Lectors (de 6 a 7 anys), Joves lectors (8 i 9 anys) i Superlectors (a partir de 10 anys).

A més, el regidor Èric Ibáñez destaca que de la programació de la biblioteca que "amb la intenció de treballar en el foment de la lectura hem programat diverses presentacions de llibres, amb alguns autors de reconegut prestigi com el fotoperiodista Jordi Borràs, o Empar Moliner, que ens presentarà l'obra "Benvolguda", guanyadora del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull. Al llarg d'aquest trimestre també presentarem el llibre "Contes de Roses", editat per l'Ajuntament i que es tracta d'un recull de contes de la rosinca Anna García i il·lustrat per Pilarín Bayés, i "A dos pams del cel", de Joan Carles Subirats".

El públic adult podrà gaudir també les de les activitats Club de Lectura, Llegir el Teatre i Sopa de Lletres.