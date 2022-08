L’alcalde de Camallera, Esteve Gironès, afirma que espera que es visqui una Festa Major amb molta gresca. El primer dia, el divendres 26 d’agost, es fa un sopar popular, botifarrada i pa amb tomàquet per a la gent del poble. «És la forma d’unir-nos tots i retrobar amics que fa temps que no veus. Després del sopar, tenim havaneres amb Peix Fregit, que és un dels millors grups d’havaneres que hi ha actualment. Cada any, actua a la festa de Calella de Palafrugell, ho fan molt bé i són molt coneguts. Personalment, és l’acte que em fa més il·lusió», explica l’alcalde.

El programa del 27 d’agost a la tarda està pensat exclusivament per als més petits. A les tres de la tarda hi haurà jocs infantils, se celebrarà la festa de l’escuma a les cinc, i a dos quarts de set es farà la tradicional baixada de carros. «Això promet. L’únic requisit que demanem és que el carro tingui volant i rodes, a partir d’aquí que cadascú faci el que pugui. Hi ha hagut anys que alguns dels participants han fet la baixada amb carros de la compra, banyeres... de tot. És tota una tradició al poble i un dels actes que aplega més gent», diu Esteve Gironès. A partir de quarts de deu del vespre l’Ajuntament de Camallera ha organitzat un sopar amb ambientació musical i amb la gastronomia de les Food Trucks. Havent sopat, a quarts de dotze serà torn a la nit jove. Actuarà Stop 80. Per als que encara tenen energia, més tard, hi ha una sessió de discjòquei i DJ Kurba serà l’encarregat de tancar la nit. El diumenge, dia 28, se celebra la missa a les 11. A les 6 de la tarda, hi haurà sardanes amb la Cobla Osona. A quarts de vuit, tindrà lloc el concert i ball amb Sharazan i resulta que la vocal del grup és de Camallera. «A la Marisé Barbero la coneix tothom. Tenim moltes ganes de sentir-la cantar », conclou l’alcalde.