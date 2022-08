Després de dues edicions marcades per les restriccions vinculades a la pandèmia Covid-19, aquest 2022 torna a celebrar-se la Festa de la Sal en les condicions habituals i amb activitats especials per celebrar els 25 anys d’aquesta popular festa tradicional. La presentació d'aquesta festivitat s'ha fet el matí d'aquest dimecres 24 d'agost a l'Alfolí de la Sal amb la presència de Josep Bofill, alcalde de l’Escala, Lurdes Boix, directora del Museu de l’Escala, i Martí Guinart, Regidor de Patrimoni Històric i Cultural.

La festa començarà el divendres a les 18.30 a l’edifici del Gavià amb la inauguració de l’exposició “25 anys de la Festa de la Sal" que es podrà visitar durant els dies de la festa. Tot seguit a les 7 de la tarda es farà l’actuació del cantautor de l’Escala Josep Tero presentant el seu nou disc Fugir i salvar-se, amb el qual celebra els seus 50 anys damunt dels escenaris. Després de l’actuació, es farà el tradicional Cercabars. cercavila de cançons pels bars i tavernes de la Platja amb el Cor Indika de l’Escala.

L’endemà dissabte es faran el gruix de les activitats, al matí amb tallers, visites guiades, concerts a la Punta, cantada de vermut i la Trobada de Barques de Vela Llatina de l’Escala, que aquest any també commemora la seva 25 edició. A les 11h a l’Alfolí de la Sal - Museu de l’Escala es farà la part més institucional, amb la presentació del 25 aniversari de la Festa de la Sal, a càrrec de Josep Bofill, alcalde de l’Escala, Joao de Almeida, president del Patrimoni Marítim Europeu (EMH), Davide Gnola, president de l’associació dels Museus Marítims de la Mediterrània (AMMM). En aquest acte es farà lliurament de plaques als alcaldes de l’Escala que han donat suport a la Festa de la Sal durant aquests 25 anys.

Tot seguit es farà la presentació del país i grup convidat a la Festa de la Sal: Sayari Roots of Gipsy (Rajasthan, Índia) amb la presència de l’ambaixador de la India a Espanya, Shri Dinesh K. Patnaik, coincidint amb el 75 aniversari de la independència d’aquest país. Presentació del llibre i vídeo núm.2 de la col·lecció “Música i danses del món. La Festa de la Sal solidària”: Els gitanos del Rajasthan de la Índia. Sayari Roots of Gypsy: cultura, música i dansa Kalbeliya. I a partir de les 11h es podran degustar plats mariners a les tavernes de la Riba.

A les 17h, com en cada edició, es farà la tradicional Mostra d’oficis mariners i arribada dels vaixells de la sal (pailebot Santa Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona i Rafael, de Palamós) i en acabat, a les 19h l’intercanvi de danses amb l’ofrena de sal del Rajasthan (Índia) Sayari Roots of Gypsy, Ball de la mainada i Esbart La Farandola (del CER l’Escala), amb l'acompanyament musical dels Tres de ronda. Quan ja sigui fosc, a les 20:30h, es celebrarà la ballada de danses ancestrals de l’Escala: Ball de Nyacres, la Farandola i l’espectacular ball del Drac a la platja, que aquest any com a novetat es ballarà a la sorra de la platja, tal com es feia antigament, precedit per tres flamarades des del Gavià per donar més rellevància a aquesta dansa ancestral de l’Escala i el seu símbol: el foc. Seguidament es farà l’arribada de les barques amb les veles il·luminades. Es tancarà la diada amb el concert de fi de festa a la Punta a càrrec del gitano Petitet i grups de rumba catalana.

L’endemà diumenge 18 cal destacar, a més de visites guiades a espais vinculats amb la pesca i la salaó i de sortides amb el vaixell Rafael, l’homenatge a l’últim barriler de l’Escala, Sebastià Callol, conegut com a Tianet. Es farà la presentació del llibre núm.2 de la col·lecció “Els oficis de la Festa de la Sal”: EL BARRILER, a càrrec de Josep Bofill, alcalde de l’Escala, Gustau Molas, president de l'Associació Cultural Joan Amades i Lurdes Boix, directora del Museu de l’Escala.

Història

La Festa de la Sal va néixer l’any 1997 per a commemorar el III centenari de l’Alfolí, l’antic magatzem reial de la sal. Formava part d’un conjunt de quatre festes que es varen organitzar des de l’Arxiu Històric de l’Escala per a celebrar centenaris històrics i valoritzar el patrimoni.

L’èxit de participació i de públic va mostrar una nova manera de viure i difondre el patrimoni, amb la implicació de la comunitat, en un poble on el turisme de masses feia perdre d’una manera accelerada els senyals d’identitat. L’any 1998, en una assemblea a la casa de la vila amb tots els participants es va escollir per unanimitat, la Festa de la Sal, per a ser representada cada any, en ser la que connectava més amb la memòria recent i expressava millor la identitat del poble. La Festa de la Sal mostra tots els oficis vinculats a la pesca i la salaó de peix, danses, cançons i cuina marinera com a homenatge als orígens pesquers i saladors del poble de l’Escala.

Des de llavors, escalenques i escalencs de totes les generacions i orígens celebren la Festa de la Sal, exceptuant l’any 2003, atès que el maig de l’any següent formava part del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, any en que va començar a participar el pailebot Santa Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona com a vaixell de la sal. Un dels factors que fa perdurar la festa és la voluntat de mantenir el vincle amb les tradicions i la recuperació del patrimoni.

L’any 2009 la festa es va incloure a l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. El 2015 la Generalitat la va declarar Patrimoni Festiu de Catalunya. Amb l’impuls de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània i del Patrimoni Marítim Europeu, s’ha fet la sol·licitud per ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.