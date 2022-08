Fa 30 anys un entusiasta Jordi Roch va tenir la idea agosarada de celebrar a un petit poble de l’Empordà un festival dedicat al lied que recreés l’esperit íntim de les vetllades musicals de Franz Schubert. Per commemorar aquestes tres dècades de vida, diumenge passat es va celebrar un concert memorable d’homenatge al seu fundador, tres recitals amb un repertori i uns artistes molt estimats per ell: la soprano Julie Fuchs, Matthias Goerne i el Quartet Atenea.

Ara el Festival encara la recta final amb un final de programació de luxe. Entre els cantants que debuten, enguany, aquest dimarts, a la canònica de Vilabertran, el públic tindrà l’oportunitat d’emocionar-se amb la veu de la jove soprano Johanna Wallroth acompanyada al piano per Malcolm Martineau. Wallroth va donar-se a conèixer en guanyar en el Primer premi en el Concurs Internacional de cant Mirjam Helin. Posteriorment, es va unir a l’Opernstudio de l’Òpera de Viena i va guanyar la prestigiosa beca Birgit Nilsson. Inicialment formada en la dansa, es va centrar en el cant, graduant-se a la Universität für Musik und darstellende Kunst de Viena (MDW).

L’endemà al mateix escenari actua el jove astre del lied, el baríton Konstantin Krimmel. Els organitzadors també han ressaltat José Vicente Castelló com, segurament, «la millor trompa del país» que inclourà al repertori amb Konstantin Krimmel una obra que «s’escola poc sovint» de Schubert per a trompa, piano i veu.

El dijous 25 a les sis de la tarda arriba el concert final de l’Acadèmia amb els professors Juliane Banse i Wolfram Rieger, a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. La soprano Juliane Banse, Wolfram Rieger al piano i de nou el baríton Konstantin Krimmel actuen el mateix dia, a dos quarts de nou del vespre a Vilabertran. L’endemà el pianista Christian Blackshaw actuarà també a la Canònica i al vespre ho farà la soprano Julia Kleiter.

El dia 27, a l’Espai Vilajuïga, és el torn del tenor Roger Padullés i el pianista Francisco Poyato, els quals faran la seva actuació al migdia. El Festival retorna a l’escenari de Vilabertran i a dos quarts de vuit del vespre arriba una altra de les cites especials del Festival, el concert homenatge als professionals de la salut, amb la presència dels violinistes Maria Florea, Elena Rey, Abel Tomàs, Bernat Prat, Helena Satué i Vera Martínez Mehner.

La cloenda serà el dia 28 de la mà del Quartet Casals, amb Christian Blackshaw, al piano interpretant a la Canònica de Vilabertran obres de Xostakóvitx i Dvorák.