Nits de Circ, que fins al 24 d'agost es pot gaudir a la Ciutadella de Roses, ha fet arribar la seva màgia a la Residència Pi i Sunyer de la mateixa vila, gràcies a una funció especial que va tenir lloc el passat 18 d'agost. La iniciativa, impulsada per Rotary Club Roses-Empuriabrava, es va plantejar com una forma d'acostar la màgia del circ a aquells que per diverses circumstàncies tenen complicat desplaçar-se fins a la Ciutadella per a gaudir de l'espectacle. «És el cas de la Residència Pi i Sunyer, la nostra gent gran. Per això, vam contactar amb el director de Nits de Circ, Genís Matabosch i amb el director de la Residència Pi i Sunyer, Josep Marés, per a exposar-los la idea i establir les bases per a portar-la a terme», expliquen des de Rotary Club Roses-Empuriabrava.

És per aquest motiu que el dijous 18 d'agost, a la tarda, el jardí de la Residència Pi i Sunyer, durant una bona estona, es va convertir en una autèntica carpa de circ. D'aquesta manera els usuaris de la Residència Pi i Sunyer i els seus familiars van poder gaudir d'un tast de l'espectacle Nits de Circ, en concret les actuacions del còmic Èric Boo —artista principal del Moulin Rouge de París— i l'artista revelació Krasimir Vasov, en la disciplina d'equilibrista, representant del Circ Nacional de Bulgària. Des de Rotary Club Roses-Empuriabrava valoren l'experiència com un «èxit», i agraeixen la tasca de tothom que ha fet possible aquesta proposta. «Volem agrair les facilitats donades i la seva implicació al director de Nits de Circ, Genís Matabosch, al director de la Residència Pi i Sunyer, Josep Marés, als artistes del circ, als mitjans de comunicació locals que han recollit l'esdeveniment, a tots els amics i familiars assistents i, molt especialment, al personal de la residència que va aconseguir crear una atmosfera immillorable per a gaudir del millor espectacle del món», comenten.