El Festival Terra de Trobadors, la festa medieval de referència a Catalunya, celebrarà del 9 a l’11 de setembre la seva XXX edició. Per commemorar aquesta edició tan especial, el festival evocarà la construcció de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries amb diverses activitats.

Entre les propostes dedicades a la temàtica d’enguany destaca un mapping sobre la façana de l’anomenada ‘Catedral de l’Empordà’. Les empreses especialitzades Groc.tv i Playmodes han preparat un espectacle únic per a l’ocasió que projectarà imatges en 3D per apropar-nos a la història i les particularitats arquitectòniques del temple. Una altra de les propostes dedicades a la construcció de la basílica és la recreació d’una zona d’oficis, anomenada la ‘Fàbrica Gòtica’, que permetrà als visitants conèixer alguns dels artesans i maquinària que van ajudar a l’edificació del temple.

El públic també podrà gaudir, dins de la nau gòtica, dels cants d’una missa del segle XV, període en què es va crear el retaule de La Candelera. Les actuacions musicals, programades dins del cicle So de Lonh, aniran a càrrec del conjunt vocal Schola Antiqua, especialitzat en la recuperació del cant gregorià, i de l’agrupació Locus Desperatus, que cantarà la missa Se la face ay pale, de Guillaume Dufay.

Una edició sense restriccions

Durant tres dies, Castelló d’Empúries tornarà a transformar-se en una vila medieval. L’esdeveniment, amb més de 40.000 espectadors anuals, programa enguany un munt d’activitats i moltes novetats per commemorar, com cal, els trenta anys. Després de dos anys marcats per la pandèmia, el festival celebrarà una edició sense distàncies ni restriccions i recupera el format habitual dels seus esdeveniments més populars, com ara el mercat, el sopar medieval o el torneig de justes. El programa d’aquesta edició tan especial es donarà a conèixer a final de mes.

L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i la Coordinadora de Terra de Trobadors. Més d’una vintena d’entitats del municipi col·laboren anualment en l’organització de l’esdeveniment i, al llarg d’aquests anys, han ajudat a consolidar aquesta festa cultural, popular i festiva.