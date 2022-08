Més de 25 anys avalen la trajectòria de l’Orquestra de Guitarres de Barcelona, considerada una de les pioneres del món i reconeguda com una de les millors de l’actualitat que actuarà aquest dissabte a les nou del vespre, la Basílica de Castelló d’Empúries dins el Mediterranean Guitar Fest. L’orquestra que abordarà un repertori clàssic espanyol de gran virtuosisme, interpretarà obres des de compositors barrocs fins a contemporanis, tot i que està especialitzada a la música espanyola.

Experiència pedagògica

El seu fundador i director Sergi Vicente va iniciar una experiència pedagògica que, amb el temps, es va convertir en un gran projecte professional, sent pioner en el seu gènere i consolidant-se com a referència per a totes les orquestres de guitarres del darrere. Aquesta original formació orquestral, fruit d’un treball de recerca, adaptació i interpretació constant, ha realitzat més de 700 actuacions, interpretant un ampli repertori que inclou obres de compositors de tots els períodes de la història de la música.

Durant aquests anys, han format part de l’Orquestra més de 150 guitarristes de nombroses nacionalitats. Alguns han desenvolupat una brillant carrera com a solistes i diversos han estat seleccionats per formar part de l’European Guitar and Mandolin Youth Orchestra juntament amb altres músics de tots els països europeus.

Activitat internacional

A més de tocar a les més prestigioses sales i participar en els més rellevants festivals d’Espanya, l’Orquestra ha mantingut sempre un reconeixement i una intensa activitat internacional: el 2000 va participar en el Festival Internacional de Guitarra de l’Havana, el 2003 va realitzar una gira per diferents ciutats de Rússia, i el 2009 i 2011 va culminar amb gran èxit dues gires als EUA. També són destacables les seves actuacions a Roma, París i Viena i les seves participacions en el Festival de Música del Mediterrani el 2008, 2011, 2013, 2014 i 2018.

Amb motiu del seu 15è aniversari es va editar un CD i DVD amb gran acollida comercial, i el 2009 el Mestre Leo Brouwer va dirigir personalment l’Orquestra a l’Auditori de Barcelona. Va ser enregistrat en directe per TV3 i la difusió d’aquest material audiovisual suposa un referent reconegut internacionalment per a totes les formacions de guitarres del món.