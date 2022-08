Tot i que van néixer l’any passat, les Shopping Nights de Llançà ja s’han convertit en tot un clàssic, i és per aquest motiu que en gairebé totes les celebracions que se celebren al municipi, l’Associació de Comerciants llançanencs n’organitzen una amb l’ajuda de l’Ajuntament. I com no podia ser d’altra manera, per la Festa d’Estiu d’enguany també s’ha programat una, que se celebrarà el dissabte 20 d’agost, de 9 a 12 de la nit, a Can Marly.

Per aquesta edició, es comptarà amb la presència d’una vintena de comerços de la població, «que instal·laran les seves parades amb productes de tota mena que aniran des de la joieria a la moda, passant pels articles d’una galeria d’art», assegura Neus Gracia, membre de la Junta de l’Associació de Comerciants. «Tots els tipus d’establiments que hi ha a Llançà, estaran representats a la Shopping Night. Tenim molt bones expectatives», afegeix. I és que la Shopping Night serà una bona ocasió perquè els comerços llançanencs promocionin els seus productes en un ambient festiu i agradable. En aquest sentit, durant la vetllada es comptarà amb l’acompanyament musical de Covertons, duo llançanenc format per Josep Maria Soler i Cristina Comaposada. A la vegada, des de l’Associació de Comerciants es destaca que el fet que aquesta edició de la proposta se celebri a la terrassa del jardí de Can Marly, és un valor afegit, «ja que aquest és un indret màgic», apunta Gracia. Val a dir que la iniciativa de celebrar les Shopping Nights llançanenques neix arran de la pandèmia, quan s’idea una proposta perquè el comerç pugui sortir al carrer, i així donar a conèixer els establiments de Llançà «a tota la gent que ens visita, tot fent promocions i atraient clients a les botigues», detalla Neus Gracia.