Carles Bros trasllada l’estudi a l’escenari perquè el públic gaudeixi de la música alhora que pot descobrir el procés de gestació d’una obra d’art en directe. L’artista crearà divendres una obra gran en directe durant un concert de Jazz a càrrec de l’Alt Empordà Big Band a Vilajuïga. La cita és a les nou del vespre. Sota el títol Art en viu, Bros ha dut aquesta experiència única de forma molt positiva amb músics de primer nivell de diferents àmbits músicals com el jazz, la música clàssica o tradicional catalana. En aquesta ocasió uneix la seva pintura a la música de l’Alt Empordà Big Band, una nova orquestra amb vint músics empordanesos, tant professionals com músics docents, que busca «perpetuar l’esperit de les big bands per la següent generació».