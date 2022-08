Un dels artistes històrics representants de la Nova Cançó, Quico Pi de la Serra (Barcelona, 1942), continua al peu del canó als seus 80 anys i actuarà aquest dijous 17 d'agost dins la programació del CuARTelillo del Port de la Selva, als jardins de l’església. Amb aquest concert l’artista ofereix la millor demostració que no hi ha edat per a la música de combat, molt vigents, per part d’un músic que en ple franquisme va patir la censura i la repressió.

El músic presentarà Cançons de combat, el seu nou espectacle en gira a partir del disc del mateix títol. El concert que es farà a dos quarts de nou del vespre aplegarà temes mítics que el veterà cantautor, amb una veu molt personal i acompanyat de la seva guitarra, han caminat al costat de generacions que van viure l’última etapa del franquisme i l’inici de la nova democràcia.

L’actuació del llegendari músic és una de les propostes que ens arriben aquesta setmana des del Port de la Selva on continua la programació d’una de les propostes musicals amb més bagatge i prestigi de l’estiu empordanès.

El prestigiós Festival de Sant Pere de Rodes continua amb la seva programació aquest dimecres i dissabte a l’Església del Monestir. Els primers a actuar seran Andrea Turini al piano que interpretarà obres de Bach, Mozart, Busoni i Chopin. Dissabte dia 20 serà el torn de Romantic Trio que interpretarà obres de Beethoven i Mendelssohn.

En aquesta nova edició del Festival destaca també el Festival Off que es fa al Port de la Selva, una iniciativa que pretén connectar el poble amb el monestir. Serà una nit de tango, amb el grup Trattoirs de Buenos Aires que compta amb la veu de Cecilia Ledesma nascuda a la ciutat de Mar del Plata, Buenos Aires. La protagonista d’aquesta actuació oferirà un concert el divendres amb el guitarrista Jorge Blengini amb qui ha enregistrat el disc La Mariposa.

Un altre dels Festivals que pren com a escenari enguany el municipi és el Mediterranean Guitar Festival. El projecte va començar amb un concert del seu fundador Toni Blasi, gratuït, al Port de la Selva, que va ser tot un èxit de públic i va omplir l’església de gom a gom. L’any següent la seva ànima empresària el va animar a ampliar els concerts a tot un seguit de pobles de la zona, de nou amb un èxit de públic absolut. Ara aquest s’ha convertit en un projecte de gran envergadura tant en nombre de localitats com en nombre de concerts i artistes. Aquest any el Mediterranean Guitar Festival inclou nou poblacions de la geografia costanera catalana amb un concert cada setmana a cada municipi. Al Port de la Selva els concerts són cada dilluns, a l’església, a dos quarts de deu del vespre a càrrec dels germans Saltor, dos prestigiosos guitarristes catalans amb una llarga trajectòria com a intèrprets i productors. Fa més de 30 anys que toquen la guitarra i més de dues dècades com a docents.

Membres fundadors del grup La Porta dels Somnis amb 6 treballs publicats i més de 20.000 còpies venudes; han participat en gravacions de discos tan importants com el Disc de la Marató de TV3 (500.000 unitats venudes de les tres edicions), han produït una vintena de cd de diferents artistes. Porten un bagatge com a músics de directe de més de 1.000 actuacions: algunes d’elles en indrets emblemàtics com El Palau de la Música, Palau d’Esports, plaça de Catalunya o Arc del Triomf a Barcelona, Museo Nacional de Arte de Madrid, Parc de la Devesa de Girona, Teatro Kursaal de Donosti.

Després de publicar dos treballs de Saltors en format elèctric on la veu cantant és la guitarra, s’endinsen, ara, en el món acústic; amb una proposta íntima, únicament amb les dues guitarres. És en aquest format on més es pot gaudir de la qualitat interpretativa de l’Oriol i el Jaume i on ens demostren tota la paleta de sonoritats i d’estils; blues, country, rock, pop, flamenc, entre altres que dominen amb la delicadesa i elegància d’uns grans músics.

Aquest espectacle acústic fascina als amants de la guitarra per la seva qualitat i sensibilitat, en una actuació amena que captiva a tothom per la senzillesa i bon gust de les mateixes composicions i l’encertada elecció d’algunes versions de clàssics d’artistes com Eric Clapton, Beatles o Eagles entre d’altres. . Ja està a la venda el nou treball acústic Fingertips, on els Saltors cerquen també noves sonoritats que provenen del ragtime i del jazz «manouche» on trobem influències de guitarristes com Merle Travis, Chet Atkins o Django Reinhardt.