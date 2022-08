Un dels moments més importants de l’any per un municipi és la seva festa major i és per això que Garriguella s’ha implicat de valent en aquesta celebració en honor a Sant Bernat. Rosa Batllori, regidora de Cultura i festes del municipi, explica que «ha representat un esforç molt gran perquè després de la pandèmia tots teníem moltes ganes que es fessin activitats al poble» quelcom que ha tingut la seva resposta perquè assegura que «amb els comentaris de la gent ens donem per satisfets».

Garriguella va començar la festa el passat diumenge 14 d’agost amb la presentació de la 37a Revista de Garriguella i la pedalada familiar de l’endemà. La festivitat continua aquest dimarts amb una sessió de risoteràpia a les set de la tarda. Vint-i-quatre hores més tard se celebrarà una nova vetllada del Tast de Llibres al cementiri vell. En aquesta ocasió no es presentarà cap llibre, serà un col·loqui entre Josep Playà, periodista de la Vanguardia, escriptor i especialista en Salvador Dalí, i Miquel Berga, autor del llibre Quan la història crema la mà i Una educació. «Serà una conversa entre els dos, tot ben acompanyat dels vins dels cellers del poble», explica Batllori. El dijous 18 d’agost a les set la tarda tindrà lloc el torneig de tenis a la pista de tenis del poble. I el mateix dia, a dos quarts de vuit del vespre, es farà la passejada medieval. Es tracta d’una ruta que començarà al cementiri vell i recorrerà els diferents espais de la Garriguella medieval, la qual anirà a càrrec del periodista Josep Playà i l’arquitecta Adela Geli. El divendres a dos quarts de set de la tarda els carrers del poble s’ompliran d’alegria i el so de les gralles ressonarà per tots els racons amb la cercavila dels gegants i els grallers, la qual començarà amb la plantada la plaça de l’Església. A més, també hi haurà ball de bastons i ball de cintes, entre altres mostres de cultura popular. A les nou del vespre, al cementiri vell, es farà un sopar popular que precedirà la nit jove. Aquest esdeveniment pensat pel jovent començarà a dos quarts d’onze amb la rumba de Toni Cayetana. Tot seguit, pujaran a l’escenari de la Nit Jove de Garriguella dos discjòqueis, primer l’Animal Djs i després Dj Garry’s. Durant aquesta estona els assistents també comptaran amb el servei de bar. L’endemà la jornada començarà al passeig dels Arbres amb jocs infantils de fusta i la instal·lació de foodtrucks, aquests últims hi seran fins a les deu la nit. A dos quarts de sis de la tarda Ainhoa Wilczek oferirà una masterclass de dansa urbana. I sense deixar la dansa, les sardanes tornen a la plaça de Baix amb la Principal de Garriguella a les sis de la tarda. A tres quarts de set de la tarda, els més petits del municipi podran gaudir de l’actuació infantil a càrrec de La Bleda i el grup de versions musicals Versión Kanalla seran els encarregats de tancar la jornada de dissabte amb el seu concert a dos quarts d’onze de la nit. El diumenge 21 d’agost serà el moment de refrescar-se i aquells que ho vulguin ho podran fer amb jocs d’aigua, inflables i un tobogan gegant d’aigua, una de les novetats d’aquest any, entre les deu i la una del migdia. «Durant tot l’estiu hem anat programant diferents activitats al poble, entre elles moltes novetats», afirma la regidora de cultura i festes. Quan ja sigui la una del migdia serà el moment de l’aperitiu a la plaça de l’Església, la penúltima activitat abans del concert d’havaneres a càrrec de Les Anxovetes, les quals posaran el punt final a la Festa de Sant Bernat de Garriguella.