La Schubertíada ha aixecat entre ovacions el teló del seu trentè aniversari i continua aquesta setmana amb un cartell estel·lar que amaga sorpreses com el debut a Catalunya d’un dels pianistes més cotitzats i demandats del moment, el coreà Seong-Jin Cho, tal com explicava l’impulsor del Festival Jordi Roch. El recital serà aquest dimecres 17 d’agost a dos quarts de nou del vespre, a la canònica de Vilabertran.

El Festival ofereix també el dia abans, dimarts, una oportunitat que es dona poques vegades, la d’escoltar una sintonia tan directa d’un intèrpret amb un compositor com en el cas de Catriona Morison amb Johannes Brahms. La subtil malenconia de les seves melodies es fonen a la perfecció amb la veu embolcalladora de la mezzo escocesa, una cantant humil i autèntica com poques que transmet de manera honesta les emocions més recòndites. El repertori que ofereixen a la Canònica de Vilabertran inclou dues joies com són les cançons de l’op. 91 amb acompanyament de viola i piano i el cicle commovedor de cançons de Gustav Mahler sobre texts del poeta Friedrich Rückert.

La Schubertíada continua apostant pels talents joves. Manuel Walser es va presentar el 2015 a la Schubertíada i després de diverses actuacions en els darrers anys torna ara convertit en un dels barítons joves més consolidats i personals entre els especialitzats en el gènere del lied i en particular en l’univers de Franz Schubert. Per l’ocasió, aquest dijous, Walser ha proposat com a acompanyant Akemi Murakami, una jove pianista japonesa que d’aquesta manera debuta a Vilabertran.

Totes les visites de Matthias Goerne a Vilabertran han estat especials; la majoria, memorables. Es tracta sens dubte de l’artista més fidel i important en la història del festival, capaç de projectar la Schubertíada més enllà de l’Empordà i convertir-la en un referent internacional. Per celebrar la 30a edició d’un festival que estima i defensa com pocs, ha volgut tornar a Franz Schubert divendres. En aquest recital a Vilabertran l’acompanya el gran pianista coreà Seong-Jin Cho, debutant d’enguany, amb qui Goerne ha gravat recentment un disc per al segell Deutsche Grammophon. Per remarcar el contrast entre tots dos blocs del cicle Schwanengesang, marcats pels texts dels poetes Ludwig Rellstab i Heinrich Heine, Goerne ha demanat a Cho que interpreti una suite de Händel. Serà un contrast estilístic i d’època que donarà una nova llum al mític cicle de cançons de Schubert.

El pianista Eudald Buch actuarà dissabte al migdia, a l’espai Mistreri-Deu d’Aigua de Viajuïga, i al vespre, a dos quarts de nou, serà el torn del baríton Andrè Schuen, una estrella que va obligar al Festival de Lucerna a avançar un dia la seva actuació perquè coincidia amb el seu recital a Vilabertran on actuarà acompanyat de Daniel Heiden al piano.

El dia 21 serà una vetllada especial, ja que tindrà lloc la commemoració de la 30a edició de la Schubertíada i l’homenatge al Dr. Jordi Roch, amb Julie Fuchs, soprano, i Daniel Heide, al piano; el Quartet Atenea, Matthias Goerne, baríton i Alexander Schmalcz, al piano. Finalment, el dilluns 22 a les sis de la tarda, hi haurà el concert final de l’Academia amb el professor Matthias Goerne i al vespre tancarà la vetllada el baríton Johannes Martin Kränzle i el pianista Hilko Dumno.

La soprano Marlis Petersen, acompanyada pel pianista Stephan Matthias Lademann, va donar el tret de sortida dijous passat la 30a edició de la Schubertíada a Vilabertran. El Festival ha continuat amb un cap de setmana inaugural, dissabte amb el Cosmos Quartet a Vilajuïga i diumenge amb l’organista Montserrat Torrent i Armida Quartett a la Basílica de Castelló d’Empúries.