Els pianistes Claire Huangci i Alexander Schmalcz substitueixen a la Schubertíada l’actuació del pianista Seong-Jin Cho, que s'ha vist obligat a cancel·lar els seus concerts per indisposició. Huangci substituirà a Seong-Jin Cho el dimecres 17 d’agost per interpretar un programa integrat per a Toccata BWV 912 de Johann Sebastian Bach, la Sonata D 959 de Franz Schubert i finalment els ‘Quadres d’una exposició’, de Modest Mussorsky. Per la seva part, Schmalcz serà el substitut de Cho per interpretar juntament amb Matthias Goerne el ‘Cant del cigne’ de Franz Schubert. Schmalcz és un dels pianistes acompanyants més reputats del món i és dels artistes que més cops ha actuat en la història de la Schubertíada.

La Schubertíada ha programat "més concerts que mai" per celebrar els 30 anys. Són 23 propostes entre l'11 i el 28 d'agost mantenint la canònica de Vilabertran (Alt Empordà) com a escenari principal i amb propostes a Castelló d'Empúries i a Vilajuïga. El pianista coreà Seong-Jin Cho fa el seu debut a la Schubertíada