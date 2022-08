Mateu Pujolràs plasma el seu amor per Cadaqués en una exposició a la Societat

Mateu Pujolràs es declara un absolut enamorat de Cadaqués. És, aquest, un idil·li que fa quaranta anys que dura: «Un estiu rere l’altre, aquest indret em pren l’ànima». Una emoció que l’artista ha concentrat en el seu darrer projecte artístic, Visions de Santa Maria de Cadaqués, que presenta aquest divendres a les 19.30 hores a la Societat l’Amistat. A banda de l’exposició, on presenta una setantena de peces, Pujolràs desplega una sèrie d’activitats al seu entorn d’entre les quals destaca, el dia 17, un taller de muntatge de la maqueta de l’església cadaquesenca, «única al món», que, amb fidelitat i mestratge, també amb la voluntat d’explorar les tres dimensions, ell ha ideat.

Pujolràs té el taller a Figueres, però dins la seva retina s’albira el perfil de Cadaqués. Les cases blanques, les barques agombolades pel mar i, per descomptat, l’església de Santa Maria que, com ve explica, «és el símbol» d’aquest poble mític. Una icona que fa temps que el persegueix. El punt de partida d’aquest nou projecte es troba ancorat, però, l’any 2008 quan Pujolràs pinta una peça hipnòtica on es copsa l’església solitària, esplèndida, emmarcada en un cel quasi oníric. Amb el pas del temps, sorgiren altres obres de caràcter més surrealista, una amb King Kong sobre l’edifici, o deconstruccions però aquella primera, que també s’exposa ara, ha estat l’alè d’aquesta nova proposta.

A la mostra, l’espectador pot copsar el viatge emprès per Pujolràs aquests darrers mesos, l’evolució que ha anat fent la seva pintura passant de la plenitud dels colors a, finalment, l’austeritat de dos pigments que descriuen Cadaqués a la perfecció: el blau i el blanc. «He volgut fer una cosa amb un toc diferent, divertida», assegura Pujolràs tot observant satisfet aquestes darreres peces, una d’elles reposant en el cavallet, pendent de les últimes pinzellades. Admet que ha pintat al natural –s’ha recorregut Cadaqués de dalt a baix–, però que no és una tècnica còmoda i les llums són variables. És per això que opta més per fer quatre línies in situ i, posteriorment, treballar a l’estudi.

Val a dir que l’afany per explorar ha dut a Pujolràs a idear la maqueta de l’església. Per aconseguir-ho s’ha documentat i investigat profusament, i, fins i tot, per obtenir les mides correctes amb làser i traslladar-les a escala, s’ha arribat a enfilar dalt del campanar. El resultat, una maqueta extraordinària de vuitanta centímetres d’alçada que s’inclou a l’exposició i una altra, de més petita, per treballar al taller que ofereix dimecres 17, a les 6 de la tarda. La mostra, però, conté altres activitats paral·leles com una conferència sobre l’església i els artistes amb l’arquitecte Gabriel Mora, divendres 19, a dos quarts de vuit del vespre; un concurs de dibuix infantil on es pot participar fins al 26 d’agost i una visita guiada que ofereix el mateix artista, diumenge 21, a les sis de la tarda. L’exposició té les portes obertes fins al 28 d’agost.