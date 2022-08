«De festivals n’hi ha molts, de Shubertíades només una»

La soprano alemanya Marlis Petersen serà l’encarregada de donar, a les 20.30 h a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, el tret de sortida a una de les edicions més especials de la Schubertíada, que enguany celebrarà el seu 30è aniversari. Per a commemorar aquestes tres dècades de vida d’un certamen musical que ja s’ha convertit en tot un clàssic dels estius a l’Alt Empordà, el festival ha programat, fins al diumenge 28 d’agost, un total de 23 propostes que tindran lloc en espais tan emblemàtics com la canònica de Vilabertran, la basílica de Castelló d’Empúries i la deu d’Aigües de Vilajuïga. Una de les cites imprescindibles per als amants del lied celebra l’aniversari amb un cartell de luxe que aplega artistes de renom i centra la mirada en les joves promeses.

«El primer que hem fet és augmentar el nombre de concerts» assegura Jordi Roch, president de la Fundació Franz Schubert, sobre la celebració d’aquest aniversari. «Hi ha aspectes molt interessants com que molts dels músics amb qui vam començar la Schubertíada fa trenta anys, que en aquell moment eren encara molt joves i que amb el temps han esdevingut grans figures, han volgut ser presents en aquesta edició» afegeix el fundador d’una cita que tindrà enguany noms molt estimats pel públic alt-empordanès com el baríton Matthias Goerne, el tenor Christoph Prégardien o el pianista Wolfram Rieger.

I és que en poc més de deu dies, el festival acollirà grans figures de la talla d’Andrè Schuen, Julie Fuchs, Johannes Martin Kränzle, Juliane Banse, Julia Kleiter, Julius Drake, Malcolm Martineau, Daniel Heide i Francisco Poyato, al mateix temps que, seguint amb la seva vocació de donar espai al talent emergent, ha programat també artistes amb gran projecció com Konstantin Krimmel, Manuel Walser, Catriona Morison, Ema Nikolovska, Johanna Wallroth, Ammiel Bushakevitz i Akemi Murakami.

De les cendres d’un vell festival

La Schubertíada va celebrar la seva primera edició entre el 25 d’agost i el 25 de setembre de 1993 amb un total de nou concerts i un pressupost de 15 milions de pessetes. El certamen va néixer de les cendres del Festival de l’Empordà que organitzaven les Joventuts Musicals de Figueres. «Quan va sorgir el festival de Peralada i es va endur tot el públic, jo els vaig dir que s’havia de fer una cosa diferent per atreure el públic. Els vaig proposar directament de fer una Schubertíada com les que ja se celebraven en algunes ciutats europees com Viena. Cal tenir present que de festivals n’hi ha molts a Catalunya, ara, de Schubertíada només una» recorda Roch sobre el naixement d’un esdeveniment que avui compta amb un públic «molt fidel».

«Jo sempre dic que cada festival té el públic que es mereix. Nosaltres hem anat creant el nostre. El primer concert que vam fer, ara fa trenta anys, va ser el Viatge d’Hivern, el cicle de lieder més conegut de Schubert, i vam comptar a l’escenari amb la mezzosoprano Brigitte Fassbaender i el pianista Wolfram Rieger. Van venir molt pocs espectadors i alguns van començar a dubtar sobre si la Schubertíada podria tenir gaire futur. Jo vaig assegurar que cada any comptariem amb 50 espectadors més i ho vaig endevinar» subratlla Roch, que també explica que hi ha molts espectadors que, any rere any, reserven el seu abonament per assistir a totes les edicions.

El públic sud-coreà

Un dels molts protagonistes que al llarg d’aquesta edició desfilaran per l’escenari de Vilabertran serà Seong-Jin Cho, un dels pianistes més demandats del panorama internacional que oferirà a Vilabertran la seva primera actuació a Catalunya. Roch destaca que han constat que per veure el seu recital, que tindrà lloc el dimecres d’agost, des de Corea del Sud arribarà «un avió sencer».