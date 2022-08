Després de dues edicions marcades per la pandèmia, enguany l’Ajuntament de Vilajuïga ha programat les Jornades Culturals i Lúdico-Esportives, deu dies d’activitats al voltant del poble i dels seus habitants. Els actes tenen en comú la participació directa de persones que viuen a Vilajuïga, que hi han nascut o que hi tenen algun lligam. L’objectiu de les jornades és animar als veïns i veïnes a sortir de casa i participar de la vida del municipi.

Són diversos els actes que compten amb representants d’entitats o de persones de Vilajuïga que, a títol individual, han decidit implicar-se en el desenvolupament de les Jornades. Entre aquests el dia de la inauguració, aquest divendres, amb la lectura dramatitzada de la Lisístrata per part del Club de Lectura de Vilajuïga però també la mostra de pintura d’un bon planter d’artistes del poble, que s’inaugura dissabte, el concert d’infants i joves músics del poble, que es fa el 19 d’agost, o la cursa nocturna Entre Castells, el dissabte 20. La regidora de Cultura, Roser Ripoll, explica que les Jornades Culturals són «una oportunitat ideal per retrobar-se, compartir bones companyies, activitats i actuacions». «La vida cultural del poble es revitalitza durant aquests deu dies en què cada dia proposem una experiència diferent, variada, pensant en tots els públics i gustos», afegeix. A més, vol que sigui una oportunitat perquè els veïns i veïnes, així com qualsevol persona interessada en la cultura, surti al carrer o s’acosti a Vilajuïga per gaudir d’una estona agradable.

Dins el programa de les Jornades també hi ha lloc per un cinema a la fresca amb la projecció de Mamma Mia, aquest dissabte; el Mercat de segona mà amb activitats especials i el ball d’envelat amb el Duet Pa d’Àngel, diumenge; la fira d’entitats amb activitats, exposicions i informacions de les associacions del poble, el 16 d’agost, jornada en la qual també s’obrirà l’escola per visitar l’exposició del 50è aniversari. També s’ha previst la presentació del llibre Agricultura regenerativa, el perquè, el com i el què de Francesc Font i Nuri Madeo, el 17 d’agost; un sopar per compartir amb karaoke, el 18 d’agost; el concert de la Big Band Alt Empordà, el 19 d’agost; una jornada de portes obertes al castell de Quermançó, el 20 d’agost, i l’espectacle teatral de Píndoles Teatre, que clausurarà la tercera edició de les Jornades Culturals.

Com cada any, les Jornades arriben pocs dies després de la celebració de la Festa Major i pretenen ser un complement d’activitats estivals. Totes les propostes són gratuïtes, excepte l’espectacle teatral de Píndoles Teatre. En aquest cas, l’entrada costarà 5 euros i es podrà adquirir a l’Ajuntament.