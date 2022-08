El festival Sons del Món ha tancat la quinzena edició aquest cap de setmana amb més de 26.000 assistents, una xifra que els organitzadors consideren un "rècord històric". El director del festival, Xavi Pascual, ha considerat la d'enguany "una de les millors edicions de la història". A aquests 26.000 espectadors cal sumar-hi les 2.000 persones que han pagat entrada per al Village durant els set dies que ha estat obert per a aquells que no han aconseguit entrada pel concert principal.

Pascual ha lloat aquesta fórmula com a "la bona" i s'ha marcat com a objectiu "seguir potenciant l'escenari a la Ciutadella de Roses i treballar l'obertura del Village" a altres disciplines culturals i la "promoció del talent". A més, ha destacat la possibilitat d'ubicar les actuacions en un "espai patrimonial d'interès cultural": "Tothom que entra per la porta al·lucina". El Sons del Món abaixa la persiana després d'acollir artistes i grups com Oques Grasses, Eufòria en concert, Robe, Álvaro Soler, God Save the Queen i Earth, Wind & Fire. En total, 14 actuacions que entre el 22 de juliol i ahir diumenge consoliden el festival com una cita clau de l'estiu de la Costa Brava.