L’artista rosinca Àngels Ortiz ha publicat aquest dilluns el primer tema, un reggae, que porta per títol «Tren», i que forma part del cinquè disc de la cantant, compositora i ballarina que s’anomena «Cor Blanc», que la mateixa intèrpret ha autoeditat i que sortirà a principis del 2023. En aquesta ocasió, Ortiz compta amb la col·laboració d'Àngel Blàzquez (baix), que ja va participar en l’anterior treball «Àngels del zel» (Autoeditat, 2015); Yan Ficker (guitarra rítmica), Raül Marc Portell (teclats), Adrià Hereu (bateria) i amb la col·laboració especial de Lluís Costa (Adrià Puntí, Luw...) amb el solo de guitarra i enginyer de so de la gravació, que s’ha fet en el seu estudi a Salt (Gironès), Soundclub Studio.

Àngels Ortiz admira des d’adolescent l’obra de Bob Marley i això l'ha portat a composar diversos temes reggae. Al seu segon treball, «La Pell del Violí» (Autoeditat, 2006), va musicar conjuntament amb el músic Carles García, mort ara fa quatre anys, textos de Miquel Martí i Pol, entre ells el reggae «D’oca a oca».

En aquest cas, «Tren» descriu el somni d’un espai idíl·lic on reposar d’un viatge interior llarg i cansat, segurament Roses, lloc on la cantant viu des de fa vint-i-cinc anys i pel que sent una adoració especial. La cançó ve acompanyada d'un videoclip que s'ha rodat a Roses, a càrrec del realitzador saltenc Carles Camps.