El compositor Marc Timón ha dirigit aquesta nit l'orquestra Gio Symphonia al festival Portalblau de l'Escala davant d'una platea amb totes les localitats venudes. Prop de mig miler d'espectadors han gaudit de l'espectacle que el compositor ha descrit com "un viatge per la història del cinema" a través de bandes sonores. Se n'han interpretat de clàssiques com ET, El Padrí o Psicosi i de més actuals, com Harry Potter o La La Land. Entre peça i peça, Timón ha explicat singularitats de les melodies cinematogràfiques i els seus compositors. Una desena d'embarcacions han seguit el concert des del mar. La programació del festival va començar al març i acabarà el 15 d'agost amb l'actuació d'Ara Malikian a les ruïnes d'Empúries.

Marc Timón és un reconegut compositor de bandes sonores, viu a Los Angeles –on treballa per a Hollywood– i les dues últimes temporades ha estat resident al Palau de la Música. Fill de Castelló d'Empúries, aquesta nit ha dirigit la GIO Symphonia a l'Escala, molt a prop del seu municipi natal. Ha descrit poder pujar a un escenari prop de casa com "un regal" i ha dit que a vegades "és més exigent" per treballar "davant la família i els amics". Timón està actualment explorant la seva faceta de cantant, però ha afirmat que dirigir és "el més especial" que pot fer a la vida. Per aquest espectacle simfònic, ha adaptat les peces que interpretaria una orquestra nombrosa per una que han reduït per l'ocasió, amb les dificultats afegides, ha dit, que això comporta –com que cada instrument hagi de produir la música que farien entre diversos–. Sobre l'escenari, ubicat a la Mar d'en Manassa i amb el mar de fons, deu músics han interpretat una vintena de peces amb instruments de corda, vent i percussió. Ho han fet amb una il·luminació tènue a joc amb el sol, que s'anava ponent a poc a poc. La primera cançó que han interpretat ha estat del musical La La Land, seguida d'ET, Harry Potter i Titanic. Després han començat amb tonades més clàssiques sorgides de Memòries d'Àfrica o El Padrí. Ha acabat amb Star Wars i dos bisos reclamats pels aplaudiments del públic (Joc de Trons i La vida és bella). A l'espectacle hi ha assistit gairebé mig miler de persones que no han apartat la vista de l'escenari durant l'hora i mitja que ha durat l'espectacle. Una desena d'embarcacions ho han pogut seguir des del mar i alguns veïns i veïnes ho han fet des de les terrasses més pròximes a l'espai. El festival Portalblau de l'Escala ha celebrat enguany la 15a edició amb una programació que va començar el 26 de març, amb l'actuació d'Agnès Algueró, i acabarà el 15 d'agost, amb el concert d'Ara Malikian a les ruïnes d'Empúries.