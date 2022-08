De Cap Roig a les barraques de Girona. Aquest passat dissabte, Miki Núñez va passar pel festival de Calella de Palafrugell on, davant un públic molt entregat que havia passat per caixa pagant un bon preu per les entrades, va triomfar amb cançons com «La Venda», «Sin noticias de Gurb», «La lluna a l’aigua» de Txarango o fent-se acompanyar per Mariona Escoda, la guanyadora d’Eufòria, per cantar «Llums de mitjanit». El cantant i presentador d’Eufòria no es tornarà a deixar veure pels diferents festivals de la Costa Brava aquest estiu, sense voler o no, en una publicació al seu compte d’Instagram detallant els seus propers concerts acaba de revelar que actuarà a les barraques de Girona el diumenge 30 d’octubre. Allà, sense que el públic hagi d de passar per caixa. L’Ajuntament de Girona encara no ha fet públic el cartell musical de les properes Fires de Sant Narcís, però Miki Núñez s’han encarregat de confirmar que, segons ell, el primer diumenge de barraques pujarà a l’escenari de la Copa. L’any passat, el concert d’Oques Grasses, la primera nit, va ser el més multitudinari en un cartell en el qual també hi havia grups com Buhos o El Pony Pisador.

Programades del 28 d’octubre al 6 de novembre, les Fires de Sant Narcís de la tardor vinent tornaran, en part, a la seva atmosfera més tradicional perquè l’Ajuntament de Girona ha decidit retornar al model de barraques individuals per a cada associació a l’espai de La Copa acabant amb el model de barra única i dos punts centralitzats de venda de tiquets que es va fer servir l’any passat.