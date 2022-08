Segons informa el Club Nàutic de l'Escala, el MedFoto, el primer Concurs de Fotografia de la Mediterrània, ha donat a conèixer els vencedors i vencedores de la seva segona edició. Durant l’acte, també s’ha inaugurat l’exposició del certamen, un recull de les 43 imatges finalistes que podrà visitar-se fins el proper 4 de setembre a les instal·lacions del Club Nàutic l’Escala.

Més de 40 persones han participat a la trobada, que ha alçat com a guanyadora del MedFoto 2022 la fotografia titulada Jugando con las olas de Xavier Martínez.

L’acte ha tingut lloc el divendres 5 d’agost a les 18 h a la sala Nord del Restaurant Gastrobar Bol Roig, situat a la seu social del Club Nàutic l’Escala, i ha estat retransmès també a través de la plataforma Zoom. L’organització va decidir celebrar-lo en format híbrid, tenint en compte el caràcter internacional del concurs.

Raimon Roca, director gerent del Club Nàutic l’Escala, entitat coorganitzadora del concurs juntament amb la Fundació Alive, ha estat encarregat d’obrir i conduir l’acte, que ha comptat amb els parlaments del president del Club Narcís Carreras i el sr. Josep Bofill, Alcalde de l’Escala.

El moment més esperat

Tot seguit, ha arribat un dels moments més emocionats: l’esperada proclamació dels guanyadors del MedFoto, que ha conduït el biòleg i naturalista Josep Vilanova, Patró de la Fundació Alive, juntament amb el fotògraf professional especialista en la conservació de la natura Oriol Alamany, representant del Jurat de MedFoto, qui ha ofert una petita valoració de les fotografies vencedores des de la seva vessant més tècnica.

Finalment, tots els assistents a l’acte s’han dirigit a la Sala de Juntes del Club Nàutic l’Escala on s’ha inaugurat la nova exposició MedFoto. Una visita a les 43 millors imatges que reflexen les interpretacions dels seus autors sobre la relació de les persones i el mar i que podrà visitar-se fins el proper 4 de setembre.

El gran premi del MedFoto, consistent en 1.000 euros, ha estat per a Xavier Martínez i la imatge titulada Jugando con las olas, inclosa a la categoria Vida Salvatge.

El guardó de la divisió subaquàtica ha anat a mans de Jordi Benítez i la seva imatge Compartiendo piso, mentre que la vencedora entre les de Paisatge ha estat Rough sea 12 de Giovanni Allievi. Entre les candidates de Vida Salvatge, el reconeixement ha estat per a Capuchino de Javier Herranz i entre les dedicades a Esports i Oci, per a Finestra al mediterrani de Jake Abbott. Catxalot de Xavier Mas s’ha endut el premi de la categoria de Conservació i Canvi Climàtic. Un matí d’hivern de Jake Abbott, s’ha endut el guardó de la categoria Oficis del Mar i Serp d’escuma, de Rosa Maria Vilella, el de la divisió Amb Mòbil. Tots ells rebran 300 euros en metàl·lic com a guanyadors.

Durant l’acte s’han donat a conèixer també els vencedors de les categories especials L’Escala i Costa Brava, que han estat Reparando la barca d’Antonio Garballo i Temporal de Pedro López. Els dos autors s’enduran un premi en metàl·lic de 200 euros cadascun.

El premi per Votació Popular, que es descobria el passat 16 de juliol un cop acabat el període de votació al compte d’Instagram del concurs, era per a Imprisioned de Maja Prgomet, que aconseguia reunir 255 Likes. Prgomet serà reconeguda amb una excursió amb veler per la Costa Brava de quatre hores per a ella i els seus familiars o amics.

Un projecte col·laboratiu

El MedFoto és una iniciativa que neix de la col·laboració entre la Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala i té per objectiu posar en valor la fràgil relació entre les persones i el mar, així com donar a conèixer els valors naturals de l’entorn marí i fomentar l’actitud responsable de tots els agents que operen en el món marí i del públic en general. Amb la recollida i la difusió del material visual del concurs, el certamen treballa per contribuir al coneixement i la preservació del medi marí.

En aquesta edició, el certamen compta amb el suport de l’Ajuntament de l’Escala, Ports de la Generalitat, el càmping La Ballena Alegre, Festival Portalblau i Improcat.