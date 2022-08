Un llibre proposa un viatge de Sant Martí d’Empúries al Cap Castell-La Foradada

El fotògraf Miquel Bataller (1942-2020) tenia un vell somni: fer un llibre de fotografies de la costa, des de Sant Martí d’Empúries fins a Cap Castell-La Foradada. Ara, dos anys després de la seva mort, l’Ajuntament de l’Escala publica L’Escala des del mar. Homenatge a Miquel Bataller Fàbregas que recull fotografies seves dels anys 70 i 80 però també del seu fill Xavier, qui ha resseguit les passes del pare per copsar els mateixos indrets en l’actualitat. No hi falten imatges de dron espectaculars de Sergi Pujol i un text sobre les històries, mites i llegendes de la costa del Montgrí de l’arxivera i directora del Museu de l’Anxova i de la Sal, Lurdes Boix. En aquest espai museístic és on es va presentar el volum la setmana passada.

Com explica Boix, Miquel Bataller era un enamorat del port escalenc i els pescadors, però no només volia retratar-los, sinó que pervisquessin en la memòria. Des que es va establir a l’Escala, aquests l’acolliren «com un més». Així va fer amistat i va compartir una sèrie de viatges en barca l’any 1973 amb el pescador Josep Cortal Boada, conegut com l’avi Papat, «un home que tenia una memòria impressionant per recitar els topònims de la costa, des de cap de Creus fins a Blanes», assegura Boix. Bataller va pensar que allò era important –en Papat li explicava anècdotes i vivències– i va decidir gravar totes les converses. Un material, aquest, d’un valor immens i que Lurdes Boix, després d’escoltar-lo i fruir-ne, qualifica de veritable «tresor». «És l’entrevista més antiga que tenim gravada a l’arxiu», confirma. La tenen perquè Miquel Bataller «va ser un visionari, un fotògraf documentalista» que va dipositar tot el seu fons a l’Ajuntament. Ara, fragments d’aquestes converses, juntament amb les que va mantenir amb Josep Simón Brugués i Josep Ros Pijoan el 1981, es reprodueixen en aquest volum. Fins i tot, La poesia de la costa del Montgrí, un poema popular que en Papat havia memoritzat i que Boix creu que «era una manera que la gent es transmetés la cultura a través de la memòria oral, que passés de pares a fills». L’Escala des del mar és un llibre excepcional, «molt complet», amb format postal «per dur a la barca» que permet contemplar espais naturals del poble, alguns dels quals ja no es poden visitar com l’interior de les coves del contraban. El mateix dia que es va presentar el llibre també es va inaugurar una exposició amb algunes de les fotografies del llibre, entre elles sis imatges de dron de gran format. Aquesta mostra al Museu de l’Anxova i de la Sal es pot visitar fins al 30 de desembre.