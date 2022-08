«La realitat sempre és molt més punyent que la ficció»

Ser nominat al Premi Llibreter per «Ja estem morts, amor», és, diu Xavier Aliaga, «un salt endavant». Immers en aquest remolí, divendres passat va visitar el Punt de Lectura d’Agullana. Aquest ho fa Glòria de Castro amb L’instant abans de l’impacte (19 hores).

Xavier Aliaga va despullar-se davant el públic atent d’Agullana. No només va desgranar els laberints de la seva escriptura, sinó que va confessar haver sentit, amb Ja estem morts, amor, el grau d’obsessió necessari per fer créixer una novel·la.

Per què escriu Xavier Aliaga?

Primer perquè era un reflex com a lector, des de petit llegia, i perquè ho necessitava. Era com un projecte com de vida, des de petit, des que tenia deu o onze anys. Hi ha un primer relat que faig amb tretze anys i des d’allí que continuo escrivint. I en algun moment de l’exercici del periodisme es converteix en una via d’experimentació. I quan tot està madur, em llanço a la novel·la.

Diria que Ja estem morts, amor és la seva novel·la més personal o potser la més experimental?

La més personal va ser l’anterior (Les quatre vides de l’oncle Antoine) perquè és una història familiar i jo estic allí com a personatge. Però aquesta és la que he pogut experimentar i treballar més, perquè el procés coincideix amb el temps de la pandèmia. El teletreball i confinament obria un temps que no solia tenir. Dedicava tres hores al dia a desplaçaments i això em va permetre depurar més i pensar més la proposta i fer un treball de síntesi que no hauria pogut fer sense aquell temps o hauria tardat més.

És aquest un llibre dur, fins i tot cru, on parla de la pèrdua més terrible. Estranyament el lector no pot deixar de llegir malgrat fer mal. Era aquesta la seva voluntat?

Sí, perquè, si escrius i fas humor, ha de ser una cosa corrosiva, impactant, i, si fas drama, ha d’obrir-te les carns, que sigui una cosa salvatge. Si no et remou, és que probablement has fet alguna cosa malament, s’acaba veient la impostura de tot plegat. Si parles d’un tema tan dur com el dol, i dins aquest àmbit de les més extremes, has d’afrontar totes les conseqüències. Però no es pot deixar de llegir, perquè obria escletxes a la llum, tractant de mostrar els moments de bellesa o plenitud que poden eixir en un drama.

El narrador sobta d’entrada, una noia adolescent morta. Va costar trobar aquesta mirada?

Era arriscat i no era el projecte inicial. Vaig començar amb un narrador omniscient que em permetia contar la història, però en algun moment apareixen els seus diaris i es converteix en narradora. Saps allò que un personatge a vegades sura? Hi ha un punt de veritat quan els autors diem que no controlem del tot els personatges, que tenen vida pròpia. Anaïs n’és un. I quan ella agafa les regnes provoca canvis molt bèsties: en l’inici, en el final. Va ser un procés súper bonic i no vull frivolitzar, perquè és un tema dur, però creativament em vaig donar moltes llibertats que després tenia por per si no funcionava. Em sentia molt incontrolat.

Per escriure així sobre el dol, cal haver sentit la pèrdua?

Haver passat una experiència paral·lela ajuda, però també l’observació. De tota manera, no deixa de ser un exercici de ficció, la realitat sempre és molt més punyent. Jo ja havia parlat del dol de la meva germana i la mare des del punt de vista personal. Era una cosa que literàriament va colpir la gent, alguns ho van expressar i ho vaig voler afrontar des del punt de vista de la ficció. Pot ser molt dura, però sé que, com els passa als nens quan estan somiant, desperten i el monstre no hi és.

Rere el dolor, però, també hi ha instants de llum i d’amor. Sense això, com sobreviure?

Et fa la sensació que no ho pots fer, però ho acabes fent, si tens alguna cosa a la qual ancorar-te. En els moments de dol, el teu entorn pot generar moments de gran plenitud. En l’acompanyament ben fet, no invasiu, hi ha una bellesa implícita que volia reflectir a la novel·la. Quan començava a escriure volia ser un escriptor molt salvatge, escriure coses intenses, però quan et fas gran t’adones que no pots maltractar el lector d’aquella manera, que li has d’obrir portes, finestres per on entri la llum. Els faig entrar en una habitació molt fosca però, al final, els obro les finestres.