Després d’un cap de setmana d’emocions intenses, el cartell del Festival Portalblau de l’Escala continua fent camí amb noves propostes musicals. L’escenari, en totes aquestes ocasions, és la Mar d’en Manassa, un espai excepcional que dona, tant als artistes com al públic, la possibilitat de gaudir d’unes vistes de pel·lícula.

La primera vetllada la protagonitzen, divendres, un duet femení integrat per Beth Rodergas i Laura Andrés, que van veure esclatar la seva fama, en diferents etapes, de la mà d’un dels programes televisius més populars, Operación Triunfo. Fa dos anys, les dues es van conèixer i aquí va néixer una història musical anomenada Natural Women, un viatge sonor de dones meravelloses que van brillar, i encara ho fan, en forma de música i cançons, i que elles reviuen versionant-les.

La següent proposta, ja amb les entrades exhaurides, és la que ofereix Ramon Mirabet, dissabte. L’intèrpret presenta les peces del seu quart disc, Free, el seu àlbum més madur i personal que neix després de dos anys de silenci. Free ha estat compost després d’experiències de recerca personal com el confinament i la Gira del Mar, aventura musical ideada pel músic que l’ha dut a recórrer nombroses ciutats del litoral mediterrani a bord d’un veler històric, compartint música i duent a terme accions sostenibles a les nostres costes. A Mirabet l’acompanyen Mario Ruiz, a la percussió, guitarra i cors; Guillem Callejón, a la guitarra; Ana, al violí; Òscar Ferret, als teclats; Dídac Fernández, a la bateria, i Jordi Mestres, al contrabaix.

Portalblau continua apostant pel talent de casa i així ha programat l’actuació de la Gio Symphonia, diumenge, sota la direcció del castelloní Marc Timón. El concert que proposen és un viatge a través de la història del cinema, des de la nostàlgia dels clàssics en blanc i negre fins a l’èpica de la ciència-ficció més actual, amb una narració entre blocs musicals que desvelarà anècdotes i interioritats del món de Hollywood, de la mà del mateix director i arranjador de l’espectacle, Marc Timón. Entre les peces que interpretaran destaquen StarWars, Indiana Jones, ET, Harry Potter, El Padrino, Psicosis, Casablanca, La vida es bella i La lista de Schindler, entre altres.

La pianista i compositora Clara Peya tanca les propostes musicals de la setmana, dilluns 8, al mateix escenari de la Mar d’en Manassa. Peya visita l’Escala per presentar les peces del seu onzè àlbum, Perifèria. Es tracta d’un nou repertori de cançons profundes i compromeses combinades amb passatges instrumentals d’un pianisme magnètic. El baix elèctric, la bateria i l’electrònica completen cada cançó de forma crua i preciosista, recreant aquests espais de trànsit on cada petit detall és tan intens com imprescindible. Tots aquests concerts tenen previst començar a les 9 del vespre i les entrades es compren al web portalblau.cat.