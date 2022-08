Carlos Acosta retrà homenatge a la seva mare difunta aquest dissabte a la nit amb l'espectacle 'On Before', que posarà el punt final a la 36a edició del Festival Castell de Peralada. Amb una posada en escena que vol representar un viatge cap a la mort, el ballarí cubà presenta una nova versió d'aquesta proposta creada el 2010 -quan va morir la seva mare- on duets i solos s'entrellacen al llarg de l'obra. Acosta diu que l'espectacle és ple de simbolismes que fan referència a moments de la seva vida i ha reconegut que hi ha escenes de fúria amb les quals plasma el penediment d'algunes coses que va dir a la seva mare. Sobre l'escenari l'acompanya la seva parella de ball, Laura Rodríguez, i un cor format per 24 persones.

Carlos Acosta torna aquest dissabte 6 d'agost per tercera vegada al Festival Castell de Peralada amb l’espectacle 'On Before'. Aquesta és la primera vegada que ho fa com a ballarí -les altres hi havia portat la seva companyia Acosta Danza-. Durant la presentació de l'espectacle aquest migdia a l'Hotel Peralada, l'artista ha reconegut que la proposta és la "més personal" que ha fet fins ara. Estrenada el 2010, després de la mort de la seva mare, 'On Before' homenatja la figura materna de l'artista amb simbolismes durant l'hora i mitja que dura.

El ballarí cubà ha reconegut també que és una posada en escena "molt emotiva" per a ell perquè la coreografia evoca constantment la imatge de la seva mare, que a vegades fa el paper de progenitora i d'altres és parella. Amb només dos ballarins sobre l'escenari -el mateix Acosta i la ballarina cubana Laura Rodríguez- l'espectacle va evolucionant al llarg de la vida d'ella i passant per diferents escenaris.

Tot està acompanyat d'un cor format per 24 persones que s'acosten als ballarins sense envair-los l'espai, mentre es mouen al so de les seves veus dirigides per Xavier Pastrana. L'espectacle es tanca quan la dona mor i és guiada per aquest cor fins a un raig de llum. En aquest moment, Acosta diu que el ballarí -que es queda sol damunt l'escenari- experimenta "soledat". Una soledat que l'ha acompanyat en molts moments de la seva vida -sobretot en un inici de carrera professional en què no va rebre cap mena de suport familiar- i que ara, reconeix, troba a faltar: "A vegades, la necessito".

El ballarí ha agraït també el suport del Festival Castell de Peralada que "va apostar pel projecte Acosta Danza des de l'inici". En el moment de la seva formació el 2015, a Cuba hi havia dues institucions diferenciades (Balet Nacional de Cuba i Danza Contemporanea Cubana) i "Acosta Danza es va situar al mig", amb una proposta de dansa contemporània que acceptava també tots els vessants clàssics. "Representa la raça cubana en si, que ho barreja tot", assegura Acosta.

Ara, que el cubà veu "la fi del ballarí a prop", per l'edat i el desgast físic, està convençut que continuarà vinculat al seu públic. "L'artista segueix i em seguiré connectat al públic amb altres capacitats", ha dit.

Nova versió de 'On Before'

Originalment concebut l’any 2010, 'On Before' arriba a Peralada amb una nova versió reconvertida l'any passat amb el Norwich Theatre, en plena recuperació del sector artístic a causa dels moments difícils i d’incertesa viscuts arran de la pandèmia. La modificació inclou més presència del cor i incorpora la ballarina Laura Rodríguez, membre original de la companyia Acosta Danza que ha expressat l'oportunitat que aquesta significa per molts artistes. "És un honor poder-ne formar part i haver estat escollida per ballar amb en Carlos", ha dit.

L'espectacle compta amb coreografies d’artistes de renom mundial com Will Tuckett, Russell Maliphant i Kim Brandstrup, juntament amb coreografia del mateix Acosta i a la qual, ara, també se suma el coreògraf cubà de gran projecció internacional, Raúl Reinoso amb Nosotros. A més, està ambientada en un repertori musical divers que va des de Händel fins al compositor contemporani cubà Omar Puente, i que culmina amb O Magnum Mysterium de Morten Lauridsen, amb la participació en directe del cor O Vos Omnes, artista resident de la present edició.