Aquest mes d’agost, immersos ja totalment en la temporada turística, l’Arxiu Municipal de Roses dedica el seu apartat web El Document del Mes a donar a conèixer com era la promoció que es duia a terme a la població entre les dècades dels anys 40 i 50. Un fullet propagandístic documentava l’oferta turística i mostrava imatges d’una Roses encara per transformar.

El document pertany al Fons de la Família Causa, ingressat a l’Arxiu els anys 2013 i 2017, gràcies a la donació feta pels hereus. Es tracta d’un fullet propagandístic de Roses, editat per Jaume Sureda Prat en plena postguerra i autarquia, i resulta una bona mostra per documentar l'oferta turística i el turisme que venia a Roses a cavall dels anys quaranta i cinquanta del segle XX.

Per atraure l'atenció del turista compta amb un seguit de fotografies de la població que mostren una vila encara per transformar. El visitant hi podia contemplar vistes de la badia, de la plaça i del passeig, del carrer de Davant, de la platja del Rastrell, del Far, una perspectiva de Canyelles Petites i Grosses, de la Ciutadella... Les imatges s’acompanyaven d’un text explicatiu en castellà que fou traduït al francès i a l'anglès. Just darrera de la portada del fulletó el visitant podia consultar un mapa de les comunicacions de la Costa Brava i tot seguit, una pàgina informativa sobre la demografia de la població, uns 3.000 habitants, així com la oferta d'horaris de transports públics.