La Generalitat invertirà un milió d’euros l’any vinent a la casa Benjamin de Portbou

Hi havia emoció continguda dissabte al matí a la nau sud de l’antic edifici de l’Ajuntament de Portbou. Just s’acabava de concloure una primera reunió de treball entre representants municipals i altres institucions, com la Diputació de Girona i la Generalitat, així com la Fundació Angelus Novus, per posar fil a l’agulla a un projecte llargament demandat pel poble: la Casa Walter Benjamin. La previsió que el Departament de Territori de la Generalitat invertirà un milió d’euros el 2023 suposa «un pas endavant molt important» per enfilar el projecte executiu, que té un cost d’entre 2,2 i 3 milions d’euros, que permetrà la rehabilitació d’aquest edifici modernista i l’impuls d’un centre que, tal com va assegurar la presidenta d’Angelus Novus, Pilar Parcerisas, «és demanat arreu del món».

L’espai triat per parlar del projecte que ha d’ajudar a remuntar Portbou i a situar-lo, de nou, en el mapa, no era casual. Es tracta de la nau sud de l’immoble, on hi havia hagut una de les aules de les antigues escoles, actualment propietat municipal protegit com a BCIL i on ara s’ha previst ubicar la biblioteca de la Casa Benjamin. Per la posada a punt d’aquesta sala, que fa uns 90 metres quadrats, i d’una annexa més petita ja es disposa del primer capital: 60.000 euros aportats pel Ministerio de Cultura, 40.000 per la Diputació de Girona i 22.000 per l’Ajuntament. Les obres es licitaran aviat. La biblioteca permetrà, com recordava Parcerisas, treure de les caixes, dipositades a hores d’ara a l’Ajuntament, els preuats volums i documents de les biblioteques Gian-Luigi Ponzano i Philippe Yvernel heretades per la Fundació Angelus Novus, per tal d’iniciar la catalogació –cal cercar els fons encara– i, tot seguit, que puguin ser útils a les biblioteques universitàries o les específiques de la Generalitat. A aquests llibres, que s’instal·laran en prestatgeries finançades per una patrona de la Fundació, se li han de sumar tots aquells volums nous que s’han anat adquirint entorn de la temàtica. Els arquitectes responsables del projecte, Joan Falgueras i Jordi Pigem, asseguraren que aquesta primera adequació de la sala, que inclourà serveis, també per a persones amb mobilitat reduïda, «no materialitza el futur centre, però serveix per no tenir els fons encaixats».

«Aquest projecte és una cosa sòlida, potent i forta, ara sí», va descriure’l l’alcalde Xavier Barranco. Ara sí perquè, per fi, el finançament vital comença a arribar. També la predisposició de les institucions es materialitza com ara la Diputació de Girona que, tal com va dir Montse Mindan, també «posa a disposició tots els serveis tècnics». Barranco va confirmar la importància per a Portbou: «Avui és un dia per estar contents, per Portbou pot significar un motor no només a escala cultural, sinó també econòmic i de reactivació territorial, que tornin a instal·lar-se aquí negocis».

Pilar Parcerisas va rememorar la llarga lluita que acumulen perquè la Casa Benjamin sigui una realitat. De fet, la Fundació que presideix es va crear el 2003 i des d’aleshores no han deixat de perseverar. «Treballem perquè Walter Benjamin tingui a Portbou el lloc que es mereix, ell, Karavan, Europa i tot el que també va passar en aquest poble», assegurà Parcerisas qui va afegir que aquest primer pas d’adequar la sala per la biblioteca permetrà respondre a les «nombroses demandes de grups, de gent estrangera que ens visita». La presidenta, a més, va agrair la implicació del Ministerio i, sobretot, la persona del ministre Miquel Iceta qui, personalment, va fer mans i mànigues per enquibir l’exposició sobre el projecte de rehabilitació de la casa dins el programa de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es fa del 19 al 23 d’octubre i on l’Estat espanyol és el país convidat d’honor. «Iceta vol parlar d’aquest tema amb la seva homòloga alemanya», va explicar Parcerisas tot recordant que a Frankfurt hi ha vestigis del filòsof. De fet, és en aquesta ciutat on es conserven els llibres infantils de Benjamin. «Aquest és un projecte important no només per Portbou, que sobretot ho és, però també per Europa, és un projecte de memòria democràtica perquè hi ha xarxes possibles que aquesta casa pot tenir, fer intercanvis», confirmà la presidenta.

El Memorial, a la Unesco

Parcerisas va explicar que, el juliol de l’any passat, va visitar la Unesco. «El somni de Karavan era que el Memorial fos declarat Bé Patrimonial de la Unesco», assegurà. Després de parlar-ne amb la presidenta i amb la filla de l’artista, Parcerisas va confirmar que «el camí és obert però ha de ser l’Estat espanyol qui el promogui».

Que la Casa Benjamin ha de ser un motor per Portbou tothom ho té clar. També el govern alemany que va estar representat dissabte passat a Portbou a través del Cònsol General adjunt de la República Federal d’Alemanya, Patrick Heinz. Ja es parlava, entre altres, de la possibilitat que estudiants o investigadors alemanys interessats en la figura de Benjamin poguessin fer estades al poble.