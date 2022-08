Els espectacles familiars que l’Àrea de Turisme de Roses ofereix durant l’estiu han comptabilitzat durant aquest mes de juliol una gran assistència de públic, amb un total de 1.189 espectadors. L’ideal emplaçament a la Ciutadella de Roses, en un espai tranquil i ombrejat, i la possibilitat que ofereixen d’acabar el dia envoltats de patrimoni cultura i divertiment, són les claus de l’èxit d’aquesta proposta, que es manté fins al 3 de setembre.

Les actuacions es duen a terme tots els dimarts i dissabtes a les 1 9h (excepte dissabte 13 d’agost que no es farà amb motiu dels actes de Festa Major) i ofereixen diverses disciplines artístiques: teatre, contes, música, circ, màgia, titelles, dansa… L’entrada és lliure.

Abans de la pandèmia els espectacles es realitzaven a la plaça de Catalunya i a la plaça de la Bocana de Santa Margarida. Amb la necessitat d’adaptació a les restriccions imposades per la prevenció de la Covid, i amb la voluntat de no haver de suspendre l’activitat, les actuacions es van traslladar a l’espai de l’Arsenal, a l’interior del recinte de la Ciutadella. Aquest canvi obligat ha resultat finalment molt positiu, ja que les actuacions es desenvolupen en un espai més ampli, més tranquil, ombrejat i totalment segur pels nens i nenes, i que permet posar en valor les diferents disciplines artístiques de les companyies que hi actuen, sense interferències externes.