El grup Oques Grasses i el duet formar per Pol Batlle i Rita Payés han actuat aquest diumenge al Sons del Món de Roses, un dia després de les actuacions de Sara Roy i Álvaro Soler, l’autor de hits com ‘Sofia’ o ‘El mismo sol’. Oques Grasses continua així amb la celebració del seu desè aniversari. El tercer i últim cap de setmana del festival comptarà amb els concerts de Suu, Els Catarres, Earth Wind & Fire, Robe i l’espectacle de cloenda del 7 d’agost ‘Eufòria en concert’, una de les poques oportunitats de tornar a veure junts els i les concursants més populars del programa de TV3 Mariona Escoda, Triquell, Llum, Scorpio i Edu.

Com a novetat d’enguany, el village al cor de la Ciutadella de Roses estarà obert al públic en general sense necessitat d’anar al concert principal per un preu amb consumició inclosa. En aquest espai de luxe s’hi ha instal·lat un escenari per on hi passaran artistes rosencs.