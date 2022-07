La carpa celestial es desplegarà a Roses amb més funcions i més artistes

La Ciutadella de Roses va veure néixer i créixer el municipi, però també hi nasqué l’estiu passat, amb molt d’èxit, l’última producció de Circus Arts Foundation: Nits de Circ. Un esdeveniment que també se celebra a Besalú i que enguany creix en aforament i en nombre de representacions i que porta un espectacle totalment nou que "serà un esclat d’emocions sota les estrelles per a tota la família", exposen des de l’organització.

Per una banda, s’amplia el nombre d’assistents, ja que es pot omplir el 100% de l’aforament, és a dir, 1.300 persones per funció, mentre que l’any passat les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia només en permetien el 70%. I, per altra banda, hi haurà més representacions i es passarà de deu a dotze, vuit de les quals seran a Roses.

Entre el 16 i el 24 d’agost la fortificació renaixentista rosinca acollirà el circ amb carpa celestial "on els acròbates aeris volen sota les estrelles" afirmen des de Circus Arts Foundation. I és que una de les principals peculiaritats d’aquest espectacle circense és que no té una lona que cobreixi la infraestructura. Els organitzadors expliquen que "es tracta d’un mecano gegant que inclou volt de pista, grada de butaques, escenari amb llotja per l’orquestra i cúpula on se sostenen els trapezis però a l’aire lliure. És un muntatge espectacular en dues destinacions d’ensomni".

Les principals figures del circ

Hi ha una característica comuna en totes les produccions de Circus Arts Foundation que és l’alta qualitat, quelcom que es repeteix en aquesta segona edició de Nits de Circ. La funció d’enguany "reagrupa sota una mateixa pista a l’aire lliure una selecció de les principals figures dels grans circs del món", assegura l’organització de l’esdeveniment. Aquest estiu vint-i-quatre artistes de vuit nacionalitats repartits en vuit atraccions protagonitzaran aquestes nits circenses de Roses.

"La proposta estiuenca de circ internacional d’alta qualitat va captivar un públic internacional de totes les edats", diuen des de Circus Arts Foundation, i amb aquesta carta de presentació han programat un espectacle totalment nou, en què es passarà dels riures a l’esglai i de la fascinació al neguit en qüestió de segons. El públic assistent viurà en primera persona les dues actuacions de la Troupe Hassak de Kazakhstan: les acrobàcies i salts al doble pal xinès i les piràmides humanes en ascensió en escales; però també les cintes aèries dels Moment of love de Vietnam, una parella que portarà a sota les estrelles l’atracció amb més trajectòria internacional del prestigiós Circ Nacional de Vietnam.

Durant l’hora i mitja que dura aquest circ estiuenc hi haurà un espai còmic on el català Eric Boo farà ús del seu art sense paraules i de la mímica per provocar les rialles dels assistents. Des de Bulgària, Krasimir Vasov mantindrà l’equilibri damunt dels bastons, mentre que Camila Palma s’enlairarà a vuit metres del terra en una barreja de força i agilitat al trapezi volant.

Els patins acrobàtics d’alt voltatge dels The Skating Donnert’s conqueriran la pista del circ celestial i la temerària roda de la mort dels equatorians Navas Team deixarà tot el públic amb els ulls ben oberts al mig de crits nerviosos.

Les Nits de Circ es complementaran amb l’acompanyament musical durant l’arribada del públic i les funcions de la Paris Circus Orchestra.

El vessant solidari

La solidaritat trepitjarà la pista circense, ja que amb la compra d’entrades, aquelles persones que ho vulguin poden afegir un euro que anirà destinat a Càritas Besalú i a Roses Contra el Càncer per a "lluites contra l’exclusió social i contra el càncer" expliquen des de Circus Arts Foundation.