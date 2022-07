Després dels grans concerts d’Andrés Calamaro, Ben Harper i Gipsy Kings del primer cap de setmana, el Sons del Món encara un segon cap de setmana amb totes les entrades exhaurides. Al voltant de 10.000 persones gaudiran de les tres jornades de concerts. Divendres actuarà God Save The Queen. Aquests argentins, que són un dels grups de tribut a Queen més destacats del món, tornen a Roses després que l’any passat realitzessin un concert apoteòsic i inoblidable entre pluja i comunió total amb el públic. Dissabte serà el torn del català més internacional, Álvaro Soler. L’autor de hits com “Sofia” o “El mismo sol” va passar part de la seva infància a Roses perquè els seus avis hi vivien. Serà de ben segur un concert carregat d’emocions. Obrirà la nit la cantautora Sara Roy. Finalment, diumenge, serà el torn d’un dels grups més en forma del panorama musical català, els Oques Grasses, que continuen celebrant els seus deu anys. Obriran aquesta darrera nit el duet format per Pol Batlle i Rita Payés.

"És una sort tocar a prop de la meva família i compartir amb ells la nit" El tercer i últim cap de setmana comptarà amb els concerts de Suu, Els Catarres, Earth Wind & Fire, Robe i l’espectacle de cloenda del 7 d’agost “Eufòria en concert”, una de les poques oportunitats de tornar a veure junts els i les concursants més populars del programa de TV3 Mariona Escoda, Triquell, Llum, Scorpio i Edu. Un concert únic que serà presentat per Marta Torné. La decisió del Sons del Món d’obrir l’espectacular village al públic en general sense necessitat d’anar al concert principal per un preu de 5€ amb consumició inclosa ha estat un èxit. Les persones assistents poden gaudir de vuit food trucks, zona chill out, Djs i grups rosencs i barres amb consumicions Premium i amb denominació d’origen Empordà, entre d’altres. El Village està obert a partir de les 20h i fins a les 2h de la matinada. Els concerts es realitzen de 20:45h a 21:45h.